Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate

Med najbolj posebne izkušnje sodita Charcot tuš in podvodna hidromasaža Tangentor – dve vodni terapiji, ki združujeta toploto, pritisk vode in občutek breztežnosti. Ena je nežna in pomirjujoča. Druga intenzivna, poživljajoča. Obe pa telesu vračata lahkotnost, energijo in občutek globoke sprostitve.

1. Charcot tuš: energijski reset za telo

Če še niste slišali za Charcot tuš , niste edini. Prvi jo v Sloveniji izvajajo v wellness centru Rezidence Ortus, v Ankaranu. Gre za posebno vodno terapijo z močnimi, usmerjenimi curki vode, ki telo intenzivno stimulirajo in ustvarijo občutek energije, svežine ter lahkotnosti. Terapija poteka stoje, terapevt pa s curki vode v določenem ritmu masira posamezne dele telesa. Občutek je precej drugačen od klasične masaže – bolj dinamičen in poživljajoč, kot bi telo na hitro 'prebudili'.

icon-expand Vodno terapijo Charcot tuš prvi jo v Sloveniji izvajajo v wellness centru Rezidence Ortus. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj ga ljudje obožujejo?

- telesu vrača občutek energije in lahkotnosti,

- pomaga sprostiti napetosti po fizični aktivnosti ali napornem dnevu,

- spodbuja cirkulacijo ter izboljša tonus kože,

- mnogi ga vključujejo tudi v anticelulitne rutine,

- predstavlja drugačno, bolj dinamično wellness izkušnjo. Komu je še posebej namenjen?

- aktivnim posameznikom in športnikom,

- tistim, ki imate radi bolj intenzivne tretmaje,

- vsem, ki veliko sedite ali čutite napetost v hrbtu

- kadar potrebujete hiter dvig energije, Pomembno je vedeti, da je občutek na začetku lahko nekoliko intenziven, a se telo nanj hitro navadi. Več o tretmaju si preberite tukaj.

icon-expand Podvodna hidromasaža Tangentor velja za eno najbolj sproščujočih wellness izkušenj, saj telo po terapiji deluje lažje, bolj pretočno in umirjeno. FOTO: Arhiv naročnika

1. Podvodna hidromasaža: nežna moč vode

Če je Charcot tuš energijski reset, je podvodna hidromasaža Tangentor njegov popoln kontrast – mirna, globoko sproščujoča in izjemno prijetna wellness izkušnja. Predstavljajte si občutek lebdenja v topli vodi, medtem ko vaše telo obliva usmerjen vodni curek, ki postopoma sprošča napetosti v mišicah. Brez pritiska na sklepe, brez občutka obremenitve. V Rezidenci Ortus terapija poteka v posebni terapevtski kadi, kjer terapevt z močjo vode masira posamezne dele telesa pod gladino. Ker voda telo razbremeni, je občutek masaže izjemno prijeten, globok in hkrati nežen. Mnogi jo opisujejo kot eno najbolj sproščujočih wellness izkušenj, saj telo po terapiji deluje lažje, bolj pretočno in umirjeno.

icon-expand To je terapija za trenutke, ko si želite predvsem miru, topline in občutka breztežnosti. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj jo boste vzljubili?

- ker je kljub svoji nežnosti zelo učinkovita,

- ustvari občutek globoke sprostitve in umiritve,

- pomaga ustvariti občutek vitalnosti in breztežnosti,

- odlična izbira za 'počasen odklop' po napornem dnevu. Komu je še posebej namenjena?

- tistim s slabšo cirkulacijo ali občutkom zastajanja vode,

- po obdobjih stresa, utrujenosti ali večjih obremenitev,

- vsem, ki imate občutek težkih nog in veliko sedite,

- tudi starejšim ali vsem, ki jim klasična masaža ne ustreza. To je terapija za trenutke, ko si želite predvsem miru, topline in občutka breztežnosti. Več o tretmaju preverite tukaj.

Kako izbrati pravo terapijo?

Če niste prepričani, katera terapija je prava za vas, si lahko zapomnite preprosto pravilo: - Charcot tuš: intenzivnejši, poživljajoč, bolj 'aktiven'

- Podvodna hidromasaža: nežna, umirjena, sproščujoča Veliko gostov se odloči za več zaporednih obiskov, saj so učinki pri ponavljajočih se tretmajih še izrazitejši in bolje zaznavni. Če dvomite, vam lahko pri izbiri pomaga tudi strokovno osebje, ki svetuje glede na vaše želje in počutje.

icon-expand ortus FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj so vodne terapije trenutno tako priljubljene?

Vodne terapije niso le trend, temveč so drugačen način, kako doživeti sprostitev. Njihova posebnost je, da delujejo celostno: voda objame telo, toplota pomiri, gibanje pa spodbuja občutek lahkotnosti. Prav zato jih številni vključujejo v svojo rutino predvsem v obdobjih stresa, utrujenosti ali pred poletjem, ko si želijo več energije, boljši občutek v koži in trenutek zase.

