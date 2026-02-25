Njeno zmago na OI je zasenčila tragična novica

Na nedeljskem sončnem prizorišču olimpijskih iger v Livignu v Italiji je Eileen Gu z izjemno predstavo uspešno ubranila svoj naslov v disciplini snežnega žleba, s čimer si je zagotovila rekordno tretjo olimpijsko zlato medaljo v prostem smučanju. Ta izjemni športni dosežek, ki jo uvršča med legende smučanja, je žal prepletla tudi izjemno težka osebna izguba.
Kaj se je zgodilo?
Kmalu po veličastni zmagi, ko so se še prelivale solze sreče in zmagoslavja, je 22-letna šampionka izvedela pretresljivo novico o smrti svoje ljubljene babice, Guozhen Feng. Novico o smrti babice je potrdila v intervjuju za Associated Press. Del tega intervjuja si lahko ogledate v posnetku spodaj.
Obljubila ji je, da bo pogumna
"Zadnjič, ko sem jo videla, preden sem odšla na olimpijske igre, je bila zelo bolna, zato sem vedela, da obstaja ta možnost. Nisem ji rekla, da bom zmagala, a sem ji obljubila, da bom pogumna, tako kot je bila ona pogumna," se je spomnila Eileen v omenjenem intervjuju.
"Bila je parnik," je dejala Gujeva in dodala: "Ta ženska je poveljevala življenju, zgrabila ga je za uzde in ga preoblikovala v tisto, kar je hotela, da bo."
Njena babica je bila torej utelešenje moči, neodvisnosti in vztrajnosti – lastnosti, ki so ključnega pomena za Eileenino izjemno pot v športu in življenju. Navdih, ki ga je prejela od babice, ni bil le navdih za zmago, temveč navdih za pogum in avtonomnost, ki se odraža v vsakem njenem dejanju in vsaki odločitvi.
