Elegantni čevlji, ki jih boste nosile več kot enkrat

Prav eleganten par čevljev namreč pogosto naredi razliko med dobrim in popolnim stajlingom. Lepi čevlji lahko celoten videz nadgradijo, poudarijo ženstveno silhueto in dodajo tisti občutek samozavesti, ki ga prinese pravi modni kos. Spomladanski in poletni meseci prinašajo številne posebne priložnosti, od maturantskih plesov, valete, porok in krstov do slavnostnih večerij ali poslovnih dogodkov. To so trenutki, ko si želimo obuti nekaj elegantnega, a hkrati dovolj udobnega, da lahko v čevljih brez težav preživimo ves večer. Nova pomladna kolekcija ženske obutve UPcollection, ki jo najdete v trgovinah Mass, prinaša prav takšne modele. V njej najdemo brezčasno klasiko, salonarje, polsandale in balerinke, ki združujejo elegantne linije, trendovske barve in različne višine pet. Kolekcija tako ponuja veliko izbire za vse ženske in dekleta, ki obožujejo elegantno obutev in želijo najti par za posebne priložnosti ali prefinjene dnevne kombinacije.

Klasični salonarji so vedno dobra izbira

Ko govorimo o elegantnih čevljih za posebne ali poslovne priložnosti, so salonarji še vedno ena najbolj priljubljenih izbir. Gre za model, ki nikoli ne gre iz mode in se odlično poda k večernim oblekam, kostimom ali elegantnim hlačam. Salonarji so preprosto eden tistih kosov ženske garderobe, ki jih je vedno dobro imeti pri roki. V novi kolekciji znamke UPcollection najdete različne interpretacije tega klasičnega modela, od salonarjev s tanko peto do takšnih z nekoliko stabilnejšo peto, ki omogoča več udobja pri hoji. Višine pet so prilagojene različnim željam, zato je izbira res pestra. Barvna paleta sledi trendom elegantne obutve: poleg klasične črne in nude barve so priljubljeni tudi lakasti modeli ter salonarji v srebrnih in zlatih odtenkih, ki so odlična izbira za večerne dogodke ali poroke.

Polsandali: elegantna obutev za toplejše dni

Ko se temperature nekoliko dvignejo, so odlična izbira polsandali, ki veljajo za eno najbolj trendovskih oblik elegantne obutve. Gre za mešanico med sandali in salonarji in so čevlji, ki sicer razkrijejo stopalo, a še vedno ohranijo svečan in prefinjen videz. Prav zato jih modna navdušenke pogosto izberejo za poroke, vrtne zabave ali večerne dogodke na prostem. V kolekciji UPcollection to sezono izstopa kar nekaj zanimivih modelov. Minimalistični črni ali bež polsandali so vedno varna izbira, za nekoliko bolj drzne modne kombinacije pa lahko izberete tudi modele v videzu rafije, prefinjene mrežaste polsandale ali polsandale z obarvano konico. Barve ostajajo elegantne in nežne, od bež in nude odtenkov do kovinskih tonov, kot sta zlata in srebrna, ki se čudovito podajo k večernim oblekam ali lahkotnim pomladnim stajlingom.

Balerinke: pametna izbira brez petk

Čeprav so čevlji s peto pogosto prva izbira za slavnostne dogodke, vse več žensk posega tudi po elegantnih balerinkah. Gre za pametno izbiro za vse, ki si želijo prefinjenega videza brez visokih pet. Balerinke so odlične tako za poslovne priložnosti kot tudi za elegantne vsakodnevne stajlinge. V pomladni kolekciji UPcollection so glavna značilnost balerink minimalistične linije in prefinjeni detajli, ki ustvarjajo eleganten videz tudi brez petke. Ker so izjemno udobne, so lahko odlična izbira za valete, poslovne dogodke ali večerne priložnosti, ko želimo izgledati urejeno, a se hkrati počutiti sproščeno.

Barve in detajli, ki sledijo trendom elegantne obutve

Pomladna kolekcija elegantnih čevljev UPcollection prinaša širok izbor barv in materialov. Poleg brezčasnih modelov v črni ali nude barvi najdemo tudi nekoliko bolj izrazite odtenke, kot so bordo rdeča, modra ali kovinski. Posebnost kolekcije so tudi zanimivi detajli, od salonarjev s paščki okoli gležnja do lakastih površin ali subtilnih okrasnih elementov, ki čevljem dodajo modni značaj. Med zanimivejšimi modeli najdemo tudi elegantni polsandali z mrežico, salonarji s kovinsko peto ali modeli, posuti s kristalčki. Takšni čevlji niso namenjeni le enemu dogodku, veliko modelov lahko brez težav vključimo tudi v poslovne ali elegantne kombinacije za vsak dan.

Elegantni čevlji, ki jih boste nosile več kot enkrat