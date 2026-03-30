Nova miss Slovenije je postala Elin Kos

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je potekal finalni izbor za Miss Slovenije 2025/2026. Zmagala je Elin Kos. Stara je 21 let, gre pa za študentko ekonomije iz Poljan nad Škofjo Loko. Prva spremljevalka je postala Taja Kac, naziv druge spremljevalke pa je osvojila Dajana Mijatović.
Ta izbor že nekaj časa ne poudarja zgolj zunanjega videza, temveč poudarek daje tudi na znanju, podjetnosti in osebnemu razvoju kandidatk. Novi naziv tako odpira številne priložnosti za mlado Elin Kos. Ta bo skozi svoje aktivnosti promovirala sodobne slovenske vrednote in ambicije, povezane z mladostjo in izobraževanjem.
Tekmovanje za miss Slovenije se je odvijalo na Gospodarskem razstavišču
Finalni večer, ki se je odvil v elegantni Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča v Ljubljani, je bil skrbno načrtovan spektakel, zasnovan tako, da presega zgolj tradicionalne okvire lepotnega tekmovanja. Dogodek sta povezovala Maja Čolić in Klemen Bunderla. Na odru so se zvrstili tudi vrhunski glasbeni nastopi priznanih slovenskih izvajalcev.
Kdo je zmagovalka Elin Kos?
Nova miss Slovenije, Elin Kos, je 21-letna študentka ekonomije. Poleg študija se aktivno posveča tudi plesu, fitnesu in pilatesu ter raziskovanju kultur. Mladenka izpostavlja tri ključne vrednote, ki jo vodijo: osebna rast, disciplina in srčnost.
