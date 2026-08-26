Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?

Te dni se v nogometnem svetu veliko govori o nepričakovani potezi norveškega nogometnega zvezdnika, a ne gre za karierne premike. Erling Haaland se je pred dnevi odločil, da v novo sezono vstopi z novo pričesko, ker pa gre za drastično spremembo, je splet dobesedno eksplodiral.

Z dolgih las na kratki 'buzz cut'

Haaland je namreč brez večjega obžalovanja odrezal svoje dolge svetle lase, ki so v zadnjih letih postali eden njegovih najbolj prepoznavnih zaščitnih znakov.

icon-expand Erling Haaland na prvi tekmi nove sezone proti ekipi Bournemoutha ni zadel. FOTO: Profimedia

Zvezdnik je svojo značilno 'vikinško grivo', ki jo je med tekmami pogosto spenjal v čop ali figo, zamenjal za povsem kratko, skoraj vojaško pričesko oziroma tako imenovani 'buzz cut'. Preobrazbo je dokumentiral tudi v videu in poskrbel, da so odzivi njegovih bližnjih, prijateljev in nogometnih znancev hitro postali skoraj tako zanimivi kot sama pričeska.

Njegovo dekle je bilo na robu solz

Med striženjem je bila ob njem njegova dolgoletna partnerica Isabel Haugseng Johansen. Ko so prvi dolgi prameni padli na tla, je priznala, da bi skoraj zajokala. Ob pogledu na končni rezultat je bila sprva skoraj brez besed, nato pa mu je dejala, da je videti prikupno. Haaland nad izbiro besede očitno ni bil povsem navdušen. Bolj kot prikupen si je namreč želel slišati, da je videti nevarno in možato. Kot poroča People, je Isabel hitro popravila svoje besede in dodala, da je z novo pričesko videti tudi zelo odločen.

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Zlatan bi najraje prekinil stike

Precej manj prizanesljiv je bil Zlatan Ibrahimović, ki je Haalandu že v preteklosti v šali svetoval, naj las nikar ne striže, saj naj bi se v njih skrivala njegova moč. Tako kot v zgodbi mogočnega Samsona. Ko je zagledal Haalandovo novo pričesko, ga je vprašal, ali je izgubil stavo, nato pa mu šaljivo naročil, naj izbriše njegovo telefonsko številko. Jack Grealish je ocenil, da je Haaland zdaj videti precej mlajši, presenečenja pa ni skrival niti Jude Bellingham. Nekdanji trener Manchester Cityja Pep Guardiola je spremembo sprejel veliko bolj pragmatično in Erlingu dejal, da če mu pričeska ne bo všeč, bodo lasje pač znova zrasli. Ob tem se je pošalil, da bi bil sam vesel že tega, da bi jih sploh imel. Tudi glasbenik in veliki navijač Cityja Noel Gallagher je spremembo pozdravil ter Haalandu dejal, da je videti kot najstnik.

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V klubu mešani odzivi, a večinoma spremembo pozdravljajo

Na novo podobo svojega napadalca se je odzval tudi Manchester City. V klubskem poročilu s prve tekme nove sezone so omenili njegovo vpadljivo kratko pričesko, fotografijo pa pospremili z duhovitim napisom 'a cut above' oziroma 'razred zase', kar se povezuje tako s Haalandovo predstavo na tekmi kot z njegovo svežo podobo.

Mu kratka pričeska res pristaja?

Čeprav se v teh časih, ko je toliko hudega na svetu, zdi prav neverjetno, da se mediji ukvarjamo toliko s pričesko mladega nogometaša, pa je očitno naredil takšno spremembo, da je sprožil res velik plaz odzivov. Z dolgimi svetlimi lasmi je deloval kot sodobni viking. Divje, nekoliko neukrotljivo in predvsem zelo prepoznavno. Njegova pričeska ni bila le modna odločitev, temveč del podobe, po kateri so ga poznali tudi ljudje, ki nogometa sicer ne spremljajo posebej zavzeto. Kratka pričeska pa njegov obraz povsem spremeni. Bolj poudari močno čeljust, obrazne poteze in športno postavo, hkrati pa ga naredi mlajšega in po mnenju mnogih nekoliko manj zastrašujočega. Če je z dolgimi lasmi spominjal na vikinškega bojevnika, je z novo pričesko bliže podobi vojaka ali akcijskega junaka.

Kaj menite vi?

Za vas smo pripravili kratko anketo, s katero nam lahko sporočite vaše mnenje. Se vam torej zdi, da mu nova podoba pristaja? Je s tem, ko je odrezal svoje dolge lase, odrezal tudi del svoje posebnosti? Namreč, kratko postriženih nogometašev je veliko, Haalandova svetla griva pa je bila samo njegova.

Anketa Arhiv Katera pričeska bolje pristaja Erlingu Haalandu? Nova kratka pričeska – videti je odlično Dolgi lasje – to je bil pravi Haaland Pristajata mu obe Pričeska ni pomembna, štejejo zadetki Moški Ženska Nova kratka pričeska – videti je odlično 1 Dolgi lasje – to je bil pravi Haaland 3 Pristajata mu obe 0 Pričeska ni pomembna, štejejo zadetki 0 Nova kratka pričeska – videti je odlično 0 Dolgi lasje – to je bil pravi Haaland 0 Pristajata mu obe 0 Pričeska ni pomembna, štejejo zadetki 0 Nova kratka pričeska – videti je odlično 1 Dolgi lasje – to je bil pravi Haaland 3 Pristajata mu obe 0 Pričeska ni pomembna, štejejo zadetki 0 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?

Športniki, ki so prav tako drastično spremenili pričesko

Zbrali pa smo tudi nekaj drugih znanih športnikov, ki so poskrbeli za bolj drastične spremembe svojih pričesk. Kot prvega omenjamo David Beckhama, ki je med športno kariero preizkusil skoraj vse: prečko, blond pramene, pobrito glavo, irokezo, kitke in čop. Njegova kratkotrajna irokeza je celo tako zelo razjezila trenerja Alexa Fergusona, da mu jo je ukazal odstraniti.

icon-expand Messi leta 2016, ko se je pobarval 'na blond'. FOTO: Instagram

Brazilec Ronaldo Nazário si je obril skoraj vso glavo in nad čelom pustil le nenavaden trikotnik. Pozneje je razkril, da je želel s pričesko pozornost medijev preusmeriti s poškodbe noge. Načrt je uspel, pričeska pa je postala ena najbolj prepoznavnih v zgodovini nogometa. Argentinski zvezdnik Lionel Messi ni šokiral z dolžino svojih las, pač pa z barvo. Leta 2016 je presenetil s platinasto blond pričesko. Pojasnil je, da je po težkem obdobju potreboval spremembo in da je na tak način želel "začeti znova". Brazilski zvezdnik Neymar je zamenjal toliko slogov in barv, da bi lahko njegovi lasje dobili svojo galerijo. Zanj pričeska ni le dodatek, temveč del njegove igrive in provokativne javne podobe. Angleški zvezdnik Gareth Bale pa je šel v drugi smeri od Haalanda. Iz klasično postriženega mladega nogometaša se je spremenil v zvezdnika z dolgo pričesko in prepoznavno figo.

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Če pogledamo še izven nogometne zelenice, je za konkretno spremembo poskrbel tudi André Agassi. Dolgi lasje so bili nekoč pomemben del njegove uporniške podobe, vendar je Agassi pozneje razkril, da je zaradi izpadanja las nosil lasni vložek. Ko se je odločil za pobrito glavo, je bila njegova preobrazba ena najbolj drastičnih v športnem svetu.