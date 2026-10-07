Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda

Ko je odjeknila novica o smrti Eva Marie Saint, so se številni ljubitelji filma spomnili njenih nepozabnih vlog, s katerimi je pustila trajen pečat v Hollywoodu. Igralka je umrla 6. oktobra na svojem domu v Los Angelesu, obkrožena z družino in najbližjimi.
Oskarja je osvojila že s svojo prvo filmsko vlogo
Malo igralcem je uspelo nekaj tako izjemnega. Eva Marie Saint je leta 1954 debitirala na velikem platnu v filmu On the Waterfront, kjer je zaigrala ob Marlonu Brandu. Za vlogo Edie Doyle je že ob svojem prvem filmskem nastopu prejela oskarja za najboljšo stransko igralko. Film velja za eno največjih klasik ameriške kinematografije in je na podelitvi oskarjev pobral kar osem zlatih kipcev.
Pri tem je zanimivo, da je bila igralka v času podelitve nagrad noseča skoraj devet mesecev. Ob prevzemu oskarja se je pošalila, da bi lahko otroka rodila kar na odru, kar je ostalo eden bolj nepozabnih trenutkov v zgodovini podelitve.
Hitchcock jo je spremenil v eno najbolj skrivnostnih junakinj filma
Čeprav je bila sprva znana po nežnejših vlogah, je režiser Alfred Hitchcock v njej prepoznal nekaj posebnega. Za film North by Northwest jo je izbral za zapeljivo in skrivnostno Eve Kendall, ki je na platnu zaigrala ob Caryju Grantu. Film še danes velja za eno največjih Hitchcockovih mojstrovin.
Igralka je pozneje razkrila, da je bil Hitchcock pri ustvarjanju lika izredno natančen. Sam je izbiral njeno garderobo, pričesko, nakit in modne dodatke, saj je želel ustvariti popolno podobo elegantne vohunke. Prav ta vloga ji je prinesla status ene najbolj prepoznavnih hollywoodskih zvezd svojega časa.
Zavrnila je slavo, da bi lahko več časa posvetila družini
Marsikateri igralki bi uspeha po takšnih filmih odprla vrata do še večje slave, vendar se je Eva Marie Saint odločila drugače. Čeprav je prejemala številne ponudbe, je veliko vlog zavrnila, ker je želela več časa nameniti družini. Večkrat je poudarila, da ji je bilo materinstvo pomembnejše od statusa hollywoodske superzvezdnice.
Leta 1951 se je poročila z režiserjem Jeffreyjem Haydenom, njun zakon pa je trajal kar 65 let, vse do njegove smrti leta 2016. V svetu šovbiznisa je takšna ljubezenska zgodba prava redkost.
Kariera, ki je trajala več kot 70 let
Pred filmskim uspehom je nastopala v radijskih in televizijskih oddajah ter na Broadwayu. Pozneje je blestela tako na velikih kot malih ekranih in za svoje delo prejela tudi nagrado emmy.
Med njene pomembnejše projekte sodijo še filmi Exodus, Raintree County, 36 Hours, Grand Prix in The Russians Are Coming, The Russians Are Coming. Mlajši gledalci pa se je morda spomnijo tudi iz filma Superman Returns, v katerem je zaigrala posvojiteljico Clarka Kenta.
Zadnja velika dama zlate dobe Hollywooda
S smrtjo Eva Marie Saint se poslavlja tudi del zgodovine Hollywooda. Bila je ena zadnjih igralk, ki so aktivno soustvarjale zlato obdobje ameriškega filma in sodelovale z legendami, kot so Marlon Brando, Cary Grant in Alfred Hitchcock. Za seboj ni pustila le izjemne filmografije, temveč tudi sloves igralke, ki je znala uspešno uskladiti kariero, družino in zasebno življenje.
Viri: The Guardian, USA Today, Variety, Legacy, The Santa Barbara Independent, AFP/The Hindu
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