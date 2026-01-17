Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026

V Luksemburgu se bo 24. januarja 2026 odvijal pomemben dogodek za tamkajšnje ljubitelje glasbe. Gre za finale luksemburškega izbora za pesem Evrovizije 2026, kjer bo med osmerico finalistov nastopila tudi Eva Marija Puc. Ta 20-letna mlada glasbenica, katere starša sta Slovenca, bo skušala osvojiti srca gledalcev z avtorsko skladbo "Mother Nature".
Kdo je Eva Marija?
Nadarjena 20-letna Eva Marija Puc predstavlja izjemen primer posameznice, ki uspešno krmari med različnimi kulturami in državami, pri tem pa ohranja svojo esenco. Rodila se je leta 2005 v Luksemburgu, kamor sta se njena slovenska starša preselila zaradi dela.
Eva Marija je obiskovala Evropsko šolo, kjer je maturirala tudi iz slovenščine, poleg angleščine in francoščine. Leta 2023 se je pri 17 letih preselila v London, da bi študirala pisanje pesmi in kompozicijo (ang. songwriting) na Inštitutu za sodobno glasbeno izvajanje (ICMP), poroča Družina. Kljub temu nikoli ne pozabi na svoje slovenske korenine. Kot je povedala za portal Družina: "Redno obiskujem svoj dom v Luksemburgu in od malih nog za vse praznike in počitnice skupaj z družino obiskujemo tudi Slovenijo."
Kako se je navdušila za glasbo?
Glasba je za Evo Marijo veliko več kot le poklic; je temelj njenega življenja in način izražanja. Njena ljubezen do glasbe in evrovizije se je začela že v otroštvu, ko je z navdušenjem spremljala zmago norveškega violinista in pevca Alexandra Rybaka na Evroviziji leta 2009.
S katero pesmijo se želi predstaviti na Evroviziji?
Za vstopnico na Dunaj se bori s pesmijo "Mother Nature". Bistvo pesmi se skriva v Evinem otroštvu – preživljanju časa v naravi, igranju med drevesi, kjer je spoznala prve prijatelje, poroča Družina. Pesem lahko poslušate spodaj.
