Eva Marija - ig
Novice

Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026

N. Č.
17. 01. 2026 04.00
2

Mlada umetnica Eva Marija se je s svojo avtorsko pesmijo 'Mother Nature' uvrstila v finale luksemburškega tekmovanja, ki izbira pesem za Evrovizijo 2026. Slovenija na tekmovanju za Pesem Evrovizije letos sicer ne bo sodelovala, a morda bomo kljub temu imeli slovensko predstavnico.

V Luksemburgu se bo 24. januarja 2026 odvijal pomemben dogodek za tamkajšnje ljubitelje glasbe. Gre za finale luksemburškega izbora za pesem Evrovizije 2026, kjer bo med osmerico finalistov nastopila tudi Eva Marija Puc. Ta 20-letna mlada glasbenica, katere starša sta Slovenca, bo skušala osvojiti srca gledalcev z avtorsko skladbo "Mother Nature".

Kdo je Eva Marija?

Nadarjena 20-letna Eva Marija Puc predstavlja izjemen primer posameznice, ki uspešno krmari med različnimi kulturami in državami, pri tem pa ohranja svojo esenco. Rodila se je leta 2005 v Luksemburgu, kamor sta se njena slovenska starša preselila zaradi dela.

Eva Marija je obiskovala Evropsko šolo, kjer je maturirala tudi iz slovenščine, poleg angleščine in francoščine. Leta 2023 se je pri 17 letih preselila v London, da bi študirala pisanje pesmi in kompozicijo (ang. songwriting) na Inštitutu za sodobno glasbeno izvajanje (ICMP), poroča Družina. Kljub temu nikoli ne pozabi na svoje slovenske korenine. Kot je povedala za portal Družina: "Redno obiskujem svoj dom v Luksemburgu in od malih nog za vse praznike in počitnice skupaj z družino obiskujemo tudi Slovenijo."

Kako se je navdušila za glasbo?

Glasba je za Evo Marijo veliko več kot le poklic; je temelj njenega življenja in način izražanja. Njena ljubezen do glasbe in evrovizije se je začela že v otroštvu, ko je z navdušenjem spremljala zmago norveškega violinista in pevca Alexandra Rybaka na Evroviziji leta 2009. 

Alexander Rybak - Se ga še spomnite?
Alexander Rybak - Se ga še spomnite?FOTO: Reuters
S katero pesmijo se želi predstaviti na Evroviziji?

Za vstopnico na Dunaj se bori s pesmijo "Mother Nature". Bistvo pesmi se skriva v Evinem otroštvu – preživljanju časa v naravi, igranju med drevesi, kjer je spoznala prve prijatelje, poroča Družina. Pesem lahko poslušate spodaj.

Vir: eurovisionworld.com, družina.si, youtube.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Horoskop znamenja

Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve

Novice

Slovenska voditeljica se je razveselila deklice

12pikica12 17. 01. 2026 19.46
0 0
Luškan komad. Če se uvrsti na tekmovanje bomo navijali za Luksenburg.....
ODGOVORI
zajfa 17. 01. 2026 14.20
2 0
Super, držimo pesti. In ja starša sta se preselila zaradi dela, ne kot je neki tip razlagal na Odmevih, zaradi jezika se ljudje selijo. Ja pa kaj še.
ODGOVORI
