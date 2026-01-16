Zadovoljna.si
Eva Šolinc - ig
Novice

Slovenska voditeljica se je razveselila deklice

N. Č.
16. 01. 2026 04.00
0

Slovenska voditeljica in glasbenica Eva Šolinc ter njen partner Jan sta pred rokom pozdravila deklico Zaro. Rojstvo prvorojenke, ki je na svet pokukala dva tedna prezgodaj, je presenetilo starša in razveselilo ekipo Veseljaka, ki ji je namenila prisrčno čestitko ob vstopu v novo življenjsko vlogo.

Priznana pevka, glasbenica in karizmatična radijska voditeljica na priljubljenem radiu Veseljak, Eva Šolinc, se je skupaj s svojim partnerjem Janom razveselila rojstva hčerke. Deklici je ime Zara.

Med prvimi je mladi družini čestitala ekipa radia Veseljak, ki je na njihovem Facebook profilu delila ganljivo čestitko. Ob njeni fotografiji so zapisali: "Vesela novica! Naša draga voditeljica Eva Šolinc je postala ponosna mamica čudoviti deklici Zari!"

"Draga Eva, iz srca ti čestitamo vsi Veseljaki. Naj bo mali Zari svet pisan, nežen in poln ljubezni, vajini dnevi pa prežeti s toplino, objemi in nepozabnimi trenutki," so še dodali, zapis pa zaključili z besedami: "Dobrodošla na svet, mala Zara!"

Eva je že delila fotografije z malo Zaro

Minuli teden je Eva na svojih družbenih omrežjih delila nekaj fotografij z malo Zaro in partnerjem Janom.

Poleg je zapisala: "Dragi prijatelji! Hvala vsem za novoletne in rojstnodnevne čestitke, lepe misli in želje. Kot veste, v leto 2026 stopam po novi življenjski poti. Postala sem mama. Nova vloga, polna izzivov, vzponov in tudi kakšnih padcev, ki prinaša povsem novo vrsto ljubezni – takšno, za katero bi naredila vse. Hvaležni, srečni in zdravi s polnimi srci pogumno začenjamo leto 2026, ki bo zagotovo drugačno – na najbolj čaroben način. Vam pa želimo obilo zdravja, topline, razumevanja, pristnih prijateljstev in čim več nepozabnih trenutkov."

Novice

Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026

