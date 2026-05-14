felicia
Novice

To je razlog, da pevka na odru skriva svoj obraz

S.B.
14. 05. 2026 04.00
Švedsko bo na Evroviziji 2026 zastopala pevka Felicia, ki se bo s skladbo My System predstavila v prvem polfinalu tekmovanja v Dunaju. Gre za eno najbolj pričakovanih nastopov letošnjega izbora, saj Švedska tradicionalno velja za eno najuspešnejših držav v zgodovini Evrovizije.

Švedska predstavnica na Evroviziji 2026, pevka Felicia, je v zadnjih tednih pritegnila veliko pozornosti ne le zaradi svoje skladbe My System, temveč predvsem zaradi nenavadnega elementa svojega nastopa, maske, ki si jo nadene na odru in med samo promocijo pesmi.

Čeprav se je okoli njenega videza pojavilo veliko ugibanj, gre po poročanju Zadovoljne.hr za namerno umetniško odločitev, ki je del širšega koncepta njenega evrovizijskega nastopa.

Z masko naj bi pevka poudarjala sporočilo pesmi.FOTO: Profimedia

Maska kot del zgodbe, ne skrivanja identitete

Po razlagi njene ekipe maska ne služi prikrivanju identitete, temveč ravno nasprotno, poudarja sporočilo pesmi. Felicia želi, da se občinstvo osredotoči na glasbo in sporočilo, ne na njen videz ali osebnost.

Takšen pristop v glasbeni industriji ni nov. V preteklosti so podobne koncepte uporabljali tudi drugi izvajalci, ki so želeli ločiti zasebno identiteto od odrske podobe in ustvariti bolj univerzalen umetniški lik.

Umetniški koncept "My System"

Skladba My System govori o notranjih konfliktih, nadzoru nad čustvi in iskanju ravnotežja v digitalnem, hitro spreminjajočem se svetu. Maska v tem kontekstu simbolizira "filter" med posameznikom in družbo.

Felicia z njo prikazuje idejo, da ljudje v vsakdanjem življenju pogosto nosimo različne "maske", družbene, čustvene ali profesionalne in da je identiteta lahko nekaj fluidnega, ne stalnega.

Maska kot močno sporočilo njenega nastopa.FOTO: Profimedia

Trend v sodobni pop kulturi

Uporaba mask ali zakrivanja identitete v glasbi je v zadnjih letih postala prepoznaven trend. Umetniki na ta način ustvarjajo večjo skrivnostnost, močnejšo vizualno prepoznavnost in ločitev med zasebnim in javnim življenjem.

Strokovnjaki za pop kulturo poudarjajo, da takšni koncepti pogosto povečajo zanimanje občinstva, saj ustvarijo dodatno zgodbo poleg same pesmi.

Evrovizijski oboževalci so razdeljeni

Nekateri menijo, da maska dodaja nastopu umetniško globino in mističnost, drugi pa bi želeli bolj "klasičen" nastop brez konceptualnih elementov.

Kljub temu se Felicia uvršča med bolj izpostavljene izvajalce letošnjega tekmovanja, saj njen vizualni pristop močno izstopa v konkurenci.

Maska švedske predstavnice je torej del skrbno oblikovanega umetniškega sporočila. Felicia z njo poudarja, da Evrovizija ni le glasbeno tekmovanje, ampak tudi prostor za vizualno in konceptualno izražanje. Če ji bo ta pristop pomagal tudi na odru, pa bo jasno šele v polfinalu Evrovizije 2026.

Vir: Zadovoljna.hr

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Michajel 14. 05. 2026 20.57
... masko nosi bojda, da se ljudje osredotočijo na pesem, ne na njeno lepoto... Prej bi rekel da zato, da se osredotočijo na dekolte, ne na pesem... :D
Lolekman9875 14. 05. 2026 19.44
Covid je ze mim lmao
