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Glamurozni videzi zaznamovali finale Kmetije.
Novice

Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci

M.S.
28. 05. 2026 12.05
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Po dolgem času so se tekmovalci letošnje Kmetije ponovno zbrali na enem mestu in poskrbeli za pravi modni spektakel. Na finalni večer so prišli v elegantnih in drznih stajlingih ter dokazali, da znajo zasijati tudi izven posestva in pred kamerami. Velikega finala Kmetije ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV.

V Odiseji so se včeraj ponovno zbrali tekmovalci letošnje sezone Kmetije skupaj z voditeljico Natalijo Bratkovič, gospodarico Nado in številnimi zvestimi oboževalci oddaje. V sproščenem vzdušju so si skupaj ogledali veliko finalno epizodo ter spremljali razplet že 12. sezone priljubljenega resničnostnega šova.

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Glamurozni videzi zaznamovali finale Kmetije.
Glamurozni videzi zaznamovali finale Kmetije.FOTO: POP TV

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Po daljšem času so se tekmovalci ponovno srečali na enem mestu, posebnega večera pa ni zamudila niti naša ekipa. Poleg napetega finala so veliko pozornosti pritegnili tudi njihovi modni videzi, saj so tekmovalci in tekmovalke navdušili z izbranimi stajlingi, ki si jih lahko ogledate spodaj.

Spodaj si lahko ogledate še galerijo fotografij z dogodka.

Ženski stajlingi, ki so pritegnili poglede

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Moški videzi večera

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI (2)

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strupzdravilo 28. 05. 2026 16.52
1 0
igor mikič me spominja na film Borat ko se odpravi v Ameriko
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golika 28. 05. 2026 15.03
1 0
Če pa je to glamur, haloooo.
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