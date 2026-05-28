Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci

Po dolgem času so se tekmovalci letošnje Kmetije ponovno zbrali na enem mestu in poskrbeli za pravi modni spektakel. Na finalni večer so prišli v elegantnih in drznih stajlingih ter dokazali, da znajo zasijati tudi izven posestva in pred kamerami. Velikega finala Kmetije ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV.