Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci

V Odiseji so se včeraj ponovno zbrali tekmovalci letošnje sezone Kmetije skupaj z voditeljico Natalijo Bratkovič, gospodarico Nado in številnimi zvestimi oboževalci oddaje. V sproščenem vzdušju so si skupaj ogledali veliko finalno epizodo ter spremljali razplet že 12. sezone priljubljenega resničnostnega šova.
Po daljšem času so se tekmovalci ponovno srečali na enem mestu, posebnega večera pa ni zamudila niti naša ekipa. Poleg napetega finala so veliko pozornosti pritegnili tudi njihovi modni videzi, saj so tekmovalci in tekmovalke navdušili z izbranimi stajlingi, ki si jih lahko ogledate spodaj.
Spodaj si lahko ogledate še galerijo fotografij z dogodka.
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
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