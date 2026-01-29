Umrl po boju s hudo boleznijo

Gabe Lopez je umrl v nedeljo, 25. januarja 2026. Žalostno novico je prek družbenih omrežij sporočila njegova mama Connie Howard. Sporočila je, da je izgubil bitko z limfomom, vrsto raka, ki prizadene limfni sistem in vpliva na telesni imunski sistem, kot pojasnjuje Mayo Clinic.

Preberi še Umrla je znana slovenska manekenka

"Družina je strtega srca ob izgubi globoko ljubljenega Gabea in si ne moremo predstavljati življenja brez njegove radosti in smeha, njegove velikodušne ljubezni in iskrene prijaznosti," je zapisala Howardova v izjavi in dodala: "To je velika izguba za vse nas, toda Gabe si želi, da bi vsi cenili lepe spomine in ga za vedno imeli v svojih srcih."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kdo je bil Gabe Lopez?

Lopez je bil ključen pri ustvarjanju glasbe za RuPaul's Drag Race, kjer je sodeloval pri številnih projektih in pustil neizbrisno sled v glasbi, ki so jo namenili skupnosti LGBTQ+. Njegova mati je v objavi na družbenih omrežjih napovedala tudi, da je bil Gabe ravno pred izidom novega albuma z naslovom "Sparks", ki naj bi izšel kmalu s podporo prijateljev iz glasbene industrije.

icon-expand Gabe Lopez - 2020 FOTO: Profimedia

"Gabova besedila so bila vedno osebna in upamo, da boste poslušali njegove pesmi, ko bodo izšle, in slišali njegovo ljubezen do glasbe in strast do življenja," je v izjavi še dodala njegova mama. Nominacija za emmyja Gabe Lopez je celo prejel nominacijo za emmyja za svoje delo v zakulisju pri miksanju zvoka za priljubljeno glasbeno epizodo "Wigloose: The Rusical!" iz leta 2023, ki temelji na klasiki Kevina Bacona Footloose, poroča Entertainment Weekly.

Družina, prijatelji in oboževalci žalujejo

Vest o smrti Gabea Lopeza je nemudoma sprožila val sožalja med njegovimi sodelavci, prijatelji in širšo skupnostjo, ki je bila priča njegovemu talentu in prijaznosti. Kot so poročali številni mediji, so se pod objavo na Instagramu, posvečeni Lopezu, zbrala številna znana imena, ki so izrazila svojo žalost. Poklonila se mu je celo Paris Hilton, ki je pod objavo na Instagramu zapisala: "Zelo mi je žal za tvojo izgubo. Pošiljam ljubezen vsem, ki so ga poznali in imeli radi. Napisal je uvodno pesem za @ParisAndPups in bilo jo je tako zabavno in posebno peti, zahvaljujoč njemu. Njegova glasba bo živela naprej."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.