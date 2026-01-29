Zadovoljna.si
Gabe Lopez - ig
Novice

Umrl po boju s hudo boleznijo

N. Č.
29. 01. 2026 04.00
0

Priznani glasbeni ustvarjalec Gabe Lopez, soustvarjalec številnih uspešnic za RuPaul's Drag Race, je preminil po večletnem boju z limfomom. Žalujejo družina, prijatelji in številne zvezde šovbiznisa.

Gabe Lopez je umrl v nedeljo, 25. januarja 2026. Žalostno novico je prek družbenih omrežij sporočila njegova mama Connie Howard. Sporočila je, da je izgubil bitko z limfomom, vrsto raka, ki prizadene limfni sistem in vpliva na telesni imunski sistem, kot pojasnjuje Mayo Clinic.

"Družina je strtega srca ob izgubi globoko ljubljenega Gabea in si ne moremo predstavljati življenja brez njegove radosti in smeha, njegove velikodušne ljubezni in iskrene prijaznosti," je zapisala Howardova v izjavi in dodala: "To je velika izguba za vse nas, toda Gabe si želi, da bi vsi cenili lepe spomine in ga za vedno imeli v svojih srcih."

Kdo je bil Gabe Lopez?

Lopez je bil ključen pri ustvarjanju glasbe za RuPaul's Drag Race, kjer je sodeloval pri številnih projektih in pustil neizbrisno sled v glasbi, ki so jo namenili skupnosti LGBTQ+. Njegova mati je v objavi na družbenih omrežjih napovedala tudi, da je bil Gabe ravno pred izidom novega albuma z naslovom "Sparks", ki naj bi izšel kmalu s podporo prijateljev iz glasbene industrije.

Gabe Lopez - 2020
Gabe Lopez - 2020 FOTO: Profimedia

"Gabova besedila so bila vedno osebna in upamo, da boste poslušali njegove pesmi, ko bodo izšle, in slišali njegovo ljubezen do glasbe in strast do življenja," je v izjavi še dodala njegova mama.

Nominacija za emmyja

Gabe Lopez je celo prejel nominacijo za emmyja za svoje delo v zakulisju pri miksanju zvoka za priljubljeno glasbeno epizodo "Wigloose: The Rusical!" iz leta 2023, ki temelji na klasiki Kevina Bacona Footloose, poroča Entertainment Weekly.

Družina, prijatelji in oboževalci žalujejo

Vest o smrti Gabea Lopeza je nemudoma sprožila val sožalja med njegovimi sodelavci, prijatelji in širšo skupnostjo, ki je bila priča njegovemu talentu in prijaznosti. Kot so poročali številni mediji, so se pod objavo na Instagramu, posvečeni Lopezu, zbrala številna znana imena, ki so izrazila svojo žalost.

Poklonila se mu je celo Paris Hilton, ki je pod objavo na Instagramu zapisala: "Zelo mi je žal za tvojo izgubo. Pošiljam ljubezen vsem, ki so ga poznali in imeli radi. Napisal je uvodno pesem za @ParisAndPups in bilo jo je tako zabavno in posebno peti, zahvaljujoč njemu. Njegova glasba bo živela naprej."

Vir: ew.com

