Smrt 65-letnice prizadela znanega igralca

George Clooney je razkril, da je njegova starejša sestra Adelia 'Ada' Zeidler preminula. Adelia je umrla v petek, 19. decembra, v starosti 65 let, vzrok smrti pa je bil rak, kot je igralec potrdil za revijo People.
Njena osmrtnica navaja, da je umrla v bolnišnici v Edgewoodu, Kentucky, obkrožena z ljubljenimi. Clooney je svoji sestri izrazil izjemno ganljiv poklon. V izjavi za People je dejal: "Moja sestra, Ada, je bila moja junakinja. Z rakom se je spopadla s pogumom in humorjem. Nikoli nisem srečal nikogar tako pogumnega. Amal in jaz jo bova strašno pogrešala."
Kdo je bila Adelia 'Ada' Zeidler?
Adelia 'Ada' Zeidler se je rodila v Los Angelesu 2. maja 1960, le nekaj več kot leto dni pred svojim bratom Georgeem. Bila je hči priznanih staršev – novinarja in televizijskega voditelja Nicka Clooneyja in pisateljice Nine Bruce Warren, še poroča People.
Adelia Zeidler se je poročila z upokojenim stotnikom vojske Normanom Zeidlerjem 14. marca 1987 v Augusti. Na njuni poroki naj bi George Clooney prebiral Sveto pismo, medtem ko je njuna teta, pevka Rosemary Clooney, nastopila z romantično pesmijo, poroča People. Žal se je njuno skupno življenje končalo s smrtjo Normana, ki je preminil 11. oktobra 2004 zaradi srčnega napada.
Redko v javnosti
Ada Zeidler, kljub temu da ni bila pogosto v javnosti, je leta 2014 prisostvovala poroki svojega brata Georgea Clooneyja z Amal Alamuddin, zdaj Amal Clooney, ki je potekala v Benetkah. To je bil redek javni nastop zanjo, saj je raje živela bolj zasebno življenje, daleč od hollywoodskega blišča.
Čeprav se je izogibala medijem, je bila pomemben del Georgeovega življenja, vir podpore in opora, kar je Clooney tudi jasno izrazil v svoji izjavi ob njeni smrti.
Vir: people.com
