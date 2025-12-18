Zadovoljna.si
Gil Gerard - ig
Novice

Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

N. Č.
18. 12. 2025 14.21
0

V 82. letu je zaradi nenadne, agresivne oblike raka preminil Gil Gerard, zvezdnik kultne serije 'Buck Rogers v 25. stoletju', kot je sporočila njegova žena.

Gil Gerard, zvezdnik serije 'Buck Rogers v 25. stoletju', je umrl v 82. letu starosti. Njegova soproga Janet Gerard je v torek na Facebooku potrdila, da je igralec podlegel redki in agresivni obliki raka. Kot poroča TMZ, je igralec umrl le nekaj dni po odkritju bolezni.

Gil Gerard je za seboj pustil ganljivo sporočilo, ki ga je njegova soproga Janet objavila na njegovem uradnem Facebook profilu po njegovi smrti. Sporočilo se je začelo z besedami: "Moje življenje je bilo neverjetno potovanje. Priložnosti, ki sem jih imel, ljudje, ki sem jih spoznal, ter ljubezen, ki sem jo dajal in prejemal, so mojih 82 let na tem planetu naredili globoko izpolnjujoča."

To so bile njegove zadnje besede pred smrtjo
To so bile njegove zadnje besede pred smrtjo

Kot piše, se je Gerard v njem spominjal dogodkov, ki so mu skozi leta zaznamovali življenje, vključno z njegovo potjo iz Arkansasa v New York in Los Angeles, ter končno do doma v Severni Georgiji, kjer je živel skupaj z ženo Janet, s katero sta bila poročena 18 let.

Skrušeni oče sporočil novico o smrti svojega sina
Skrušeni oče sporočil novico o smrti svojega sina

"Ne zapravljajte časa za nič, kar vas ne navduši ali vam prinese ljubezen. Se vidimo nekje v vesolju," pa so besede, s katerimi je zaključil omenjeno objavo.

Gil Gerard – največji uspeh v karieri

Gil Gerard se je povzdignil v zvezde z vlogo v seriji 'Buck Rogers v 25. stoletju', ki je imela dve sezoni (1979–1981). Projekt, ki je temeljil na stripu Philipa Francisa Nowlana, je bil po navedbah revije People odziv na veliko priljubljenost filmov 'Vojna zvezd'.

Preberi še
Umrl igralec, ki smo ga gledali v kultni grozljivki

Serija je spremljala pustolovščine Nasinega kapitana Williama "Bucka" Rogersa, ki se je prebudil 500 let v prihodnosti. Čeprav v Los Angelesu ni dobila takšnega spoštovanja kot drugje, je serija dosegla izjemno globalno popularnost, Gerard pa je dejal, kot je omenil v intervjuju za GenXGrownUp leta 2018, da je včasih podpisal do 5.000 avtogramov v enem dnevu. Serija je bila prekinjena z namenom izboljšanja posebnih učinkov, vendar si nikoli ni zares opomogla.

Vir: tmz.com, people.com

Gil Gerard Buck Rogers poslednje sporočilo smrt umrl
KOMENTARJI (0)

