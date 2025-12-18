Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Gil Gerard, zvezdnik serije 'Buck Rogers v 25. stoletju', je umrl v 82. letu starosti. Njegova soproga Janet Gerard je v torek na Facebooku potrdila, da je igralec podlegel redki in agresivni obliki raka. Kot poroča TMZ, je igralec umrl le nekaj dni po odkritju bolezni.
Gil Gerard je za seboj pustil ganljivo sporočilo, ki ga je njegova soproga Janet objavila na njegovem uradnem Facebook profilu po njegovi smrti. Sporočilo se je začelo z besedami: "Moje življenje je bilo neverjetno potovanje. Priložnosti, ki sem jih imel, ljudje, ki sem jih spoznal, ter ljubezen, ki sem jo dajal in prejemal, so mojih 82 let na tem planetu naredili globoko izpolnjujoča."
Kot piše, se je Gerard v njem spominjal dogodkov, ki so mu skozi leta zaznamovali življenje, vključno z njegovo potjo iz Arkansasa v New York in Los Angeles, ter končno do doma v Severni Georgiji, kjer je živel skupaj z ženo Janet, s katero sta bila poročena 18 let.
Gil Gerard – največji uspeh v karieri
Gil Gerard se je povzdignil v zvezde z vlogo v seriji 'Buck Rogers v 25. stoletju', ki je imela dve sezoni (1979–1981). Projekt, ki je temeljil na stripu Philipa Francisa Nowlana, je bil po navedbah revije People odziv na veliko priljubljenost filmov 'Vojna zvezd'.
Serija je spremljala pustolovščine Nasinega kapitana Williama "Bucka" Rogersa, ki se je prebudil 500 let v prihodnosti. Čeprav v Los Angelesu ni dobila takšnega spoštovanja kot drugje, je serija dosegla izjemno globalno popularnost, Gerard pa je dejal, kot je omenil v intervjuju za GenXGrownUp leta 2018, da je včasih podpisal do 5.000 avtogramov v enem dnevu. Serija je bila prekinjena z namenom izboljšanja posebnih učinkov, vendar si nikoli ni zares opomogla.
Vir: tmz.com, people.com
