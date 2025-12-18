Glasovanje za Mlade upe 2025 je odprto!

Vsak izmed 22 finalistov, ki so se letos uvrstili v izbor Mladi upi, nosi svojo zgodbo o trudu, odpovedovanju in izjemni želji po napredku. Tega se zavedajo tudi v slovenski zavarovalnici, kjer so v minulih izvedbah projekta podprli že 155 mladih nadarjenih posameznikov. Nekateri od njih, kot so Tim Gajser, Timi Zajc ali Janja Garnbret, pa danes s svojimi dosežki navdihujejo nove generacije mladih talentov.

Mladi upi niso le projekt, temveč srčna zaveza, da kot družba ne spregledamo tistih, ki najbolj potrebujejo našo podporo. Zdaj, ko so finalisti znani, vabim vse, da jim s svojim glasom omogočimo še večjo prepoznavnost in jim pomagamo na poti do uresničitve njihovih sanj, je ob odprtju glasovanja poudarila Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu.

H glasovanju za prejemnike sredstev je širšo javnost povabil tudi nekdanji smučarski skakalec in član komisije, ki je izbrala finaliste, Jernej Damjan: Med zelo velikim številom prijav smo se letos v komisiji le s težavo odločili, koga uvrstiti med finaliste, saj je nivo letošnjih kandidatov resnično zelo visok. Sedaj pa ste na vrsti vi, da pomagate vašim favoritom in zanje namenite glas, ki jim lahko pomaga uresničiti sanje!