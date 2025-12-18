Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Mladi upi
Novice

Glasovanje za Mlade upe 2025 je odprto!

Zadovoljna.si
18. 12. 2025 14.43
0

Projekt Mladi upi, ki ga že trinajstič organizirata Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu, je zakorakal v odločilno fazo: strokovna komisija je izbrala 22 finalistov, med katerimi so mladi športniki, para športniki, umetniki in znanstveniki. O tem, kdo od njih bo prejel sredstva za nadaljnji razvoj svojega talenta, bodo odločili glasovi širše javnosti. Glasovanje je na spletni strani mladi-upi.si odprto do nedelje, 21. decembra, do 16. ure.

Mladi, ki navdihujejo

Vsak izmed 22 finalistov, ki so se letos uvrstili v izbor Mladi upi, nosi svojo zgodbo o trudu, odpovedovanju in izjemni želji po napredku. Tega se zavedajo tudi v slovenski zavarovalnici, kjer so v minulih izvedbah projekta podprli že 155 mladih nadarjenih posameznikov. Nekateri od njih, kot so Tim Gajser, Timi Zajc ali Janja Garnbret, pa danes s svojimi dosežki navdihujejo nove generacije mladih talentov.

Glasovanje, ki odpira vrata prihodnosti

Mladi upi niso le projekt, temveč srčna zaveza, da kot družba ne spregledamo tistih, ki najbolj potrebujejo našo podporo. Zdaj, ko so finalisti znani, vabim vse, da jim s svojim glasom omogočimo še večjo prepoznavnost in jim pomagamo na poti do uresničitve njihovih sanj, je ob odprtju glasovanja poudarila Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu.

H glasovanju za prejemnike sredstev je širšo javnost povabil tudi nekdanji smučarski skakalec in član komisije, ki je izbrala finaliste, Jernej Damjan: Med zelo velikim številom prijav smo se letos v komisiji le s težavo odločili, koga uvrstiti med finaliste, saj je nivo letošnjih kandidatov resnično zelo visok. Sedaj pa ste na vrsti vi, da pomagate vašim favoritom in zanje namenite glas, ki jim lahko pomaga uresničiti sanje!

Mladi upi 2024.
Mladi upi 2024.FOTO: Arhiv naročnika

Širša javnost lahko za svoje favorite glasuje vse do 21. decembra

Glasovanje za prejemnike sredstev poteka do nedelje, 21. decembra 2025, do 16. ure. V tem času se na spletni strani https://www.mladi-upi.si/ lahko glasuje vsak dan; vsakdo pa lahko svoj glas odda enkrat na dan. Posamezniki, ki bodo oddali svoj glas, bodo pomagali svojim favoritom, da uresničijo svoje sanje in z njimi (o)bogatijo našo družbo.

mladi upi zavarovalnica triglav zavod vse bo v redu talenti športniki glasbeniki znanstveniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433