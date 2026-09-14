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Glorija - ig
Novice

Pokazala je bleščeč prstan

N. Č.
14. 09. 2026 11.58
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Nekdanja tekmovalka priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške oz. Gospodin Savršeni, Glorija Jelovac, je svojim sledilcem sporočila veselo novico. Novico o zaroki je namreč delila tudi na družbenih omrežjih.

Glorija Jelovac, ki so jo gledalci spoznali v šovu Sanjski moški Hrvaške oz. Gospodin Savršeni, je v teh dneh poskrbela za pravo navdušenje med svojimi sledilci. Nekdanja resničnostna zvezdnica se je zaročila s partnerjem Markom Osmakčićem, veselo novico pa sta razkrila v čustveni objavi na družbenih omrežjih.

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Usodni da in bleščeč diamantni prstan

Srečni par je zaroko obeležil med skupnim večernim izhodom v Zagrebu. Marko Osmakčić je na Instagramu delil fotografijo, na kateri drži Glorijino roko, v ospredju pa se bohoti razkošen diamantni zaročni prstan. Ob fotografiji je bilo jasno, da gre za poseben življenjski trenutek, poroča hrvaški RTL.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gledalci so jo spoznali v priljubljenem šovu

Glorija Jelovac je širši javnosti postala znana po sodelovanju v oddaji Gospodin Savršeni, kjer je s svojo neposrednostjo in samozavestjo hitro pritegnila pozornost gledalcev. Po koncu šova je ostala aktivna na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke iz zasebnega življenja. Ravno zato novica o zaroki ni ostala neopažena, piše RTL.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Vir: RTL.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Glorija Jelovac Gospodin Savršeni zaroka Marko Osmakčić resničnostna zvezdnica sanjski moški sanjski moški hrvaške
Novice

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KOMENTARJI (2)

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ALEX0000 14. 09. 2026 12.26
0 0
Na drugi sliki nimate prevoda.
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pingvinislo5 14. 09. 2026 12.04
0 0
a to majo vse istega (slabega) kirurga?
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