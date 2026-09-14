Pokazala je bleščeč prstan

Glorija Jelovac, ki so jo gledalci spoznali v šovu Sanjski moški Hrvaške oz. Gospodin Savršeni, je v teh dneh poskrbela za pravo navdušenje med svojimi sledilci. Nekdanja resničnostna zvezdnica se je zaročila s partnerjem Markom Osmakčićem, veselo novico pa sta razkrila v čustveni objavi na družbenih omrežjih.
Usodni da in bleščeč diamantni prstan
Srečni par je zaroko obeležil med skupnim večernim izhodom v Zagrebu. Marko Osmakčić je na Instagramu delil fotografijo, na kateri drži Glorijino roko, v ospredju pa se bohoti razkošen diamantni zaročni prstan. Ob fotografiji je bilo jasno, da gre za poseben življenjski trenutek, poroča hrvaški RTL.
Gledalci so jo spoznali v priljubljenem šovu
Glorija Jelovac je širši javnosti postala znana po sodelovanju v oddaji Gospodin Savršeni, kjer je s svojo neposrednostjo in samozavestjo hitro pritegnila pozornost gledalcev. Po koncu šova je ostala aktivna na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke iz zasebnega življenja. Ravno zato novica o zaroki ni ostala neopažena, piše RTL.
Vir: RTL.hr
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