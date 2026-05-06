Goran Dragić praznuje rojstni dan, čestitala mu je tudi izbranka

Eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, Goran Dragić, danes praznuje svoj 40. rojstni dan. Jubilej je zaznamovala javna objava njegove partnerke Greice Murphy, ki je s svojimi sledilci delila utrinke iz njunega zasebnega življenja.
Kaj je v objavi zapisala Greice Murphy?
Ob objavi je zapisala ganljivo čestitko, ki se je glasila: "40 let zgodb, lekcij, zmag, odpornosti, preoblikovanja ... in nekako še vedno nosiš v sebi isti ogenj, srce in strast, zaradi katerih sem se sploh zaljubila vate."
"Potovala sva po svetu, doživela nepozabne trenutke, ustvarila čudovite spomine z otroki, praznovala neverjetne vzpone, se soočila z izzivi, se smejala, rasla in ustvarila zgodbe za vse življenje. Vse najboljše za 40. rojstni dan, bb, in dobrodošel v 4.0 s turbopolnjenjem!"
"Na zdravje, da bo naslednje desetletje najboljše doslej. Rada te imam," pa so bile besede, s katerimi je zaključila objavo.
