Goran Dragić praznuje rojstni dan, čestitala mu je tudi izbranka

Eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, Goran Dragić , danes praznuje svoj 40. rojstni dan . Jubilej je zaznamovala javna objava njegove partnerke Greice Murphy , ki je s svojimi sledilci delila utrinke iz njunega zasebnega življenja.

Ob objavi je zapisala ganljivo čestitko, ki se je glasila: "40 let zgodb, lekcij, zmag, odpornosti, preoblikovanja ... in nekako še vedno nosiš v sebi isti ogenj, srce in strast, zaradi katerih sem se sploh zaljubila vate."

"Potovala sva po svetu, doživela nepozabne trenutke, ustvarila čudovite spomine z otroki, praznovala neverjetne vzpone, se soočila z izzivi, se smejala, rasla in ustvarila zgodbe za vse življenje. Vse najboljše za 40. rojstni dan, bb, in dobrodošel v 4.0 s turbopolnjenjem!"