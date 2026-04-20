Skupaj z ženo se je razveselil rojstva sina

Gregor Čeglaj , slovenski javnosti najbolj znan kot prvi slovenski Sanjski moški , je v ZDA prvič postal oče. S soprogo Katlyn sta v oktobru razkrila, da sta v veselem pričakovanju, zdaj pa sta končno pozdravila sina , ki sta mu dala ime Kai Lucas Čeglaj .

Presrečen Gregor Čeglaj je na družbenih omrežjih delil fotografijo iz porodnišnice, na kateri njegova žena Katlyn pestuje njunega sina . Gregor je Katlyn spoznal po selitvi v ZDA, se z njo poročil in začel načrtovati skupno prihodnost. Pomemben mejnik je bila lanska oktobrska napoved, da bosta postala starša, kar se je zdaj uresničilo.

Kot je v objavi na družbenih omrežjih razkril novopečeni oče, je porod trajal kar 30 ur . "Po 30 urah poroda je končno tukaj. Mamica in dojenček sta zdrava, vsi pa smo presrečni," je javnosti sporočil Čeglaj prek objave na Instagramu. Kljub dolgemu porodu se oba, tako mama kot otrok, počutita dobro .

Vendar pa Gregor prave sreče v ljubezni v šovu ni našel. Na koncu je izbral Anjo Širovnik, s katero pa se je kmalu po koncu šova razšel.