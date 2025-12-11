Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
samka in hatidža
Novice

Sarajevo žaluje: Ikona odšla v 84. letu starosti

N. Č.
11. 12. 2025 13.06
0

V 84. letu starosti je preminila Hatidža Čolaković, prepoznavna po svojem unikatnem modnem slogu. Skupaj s prijateljico Samko Cerić je s prefinjenimi kombinacijami pustila trajen pečat v Sarajevu.

Hatidža Čolaković, ki je bila znana kot sarajevska modna ikona, je umrla v starosti 84 let. Novica o njeni smrti je prizadela mnoge, ki so jo poznali ali občudovali njen edinstven stil.

Modni navdušenki in prijateljici, ki sta navdih mnogim
Preberi še
Modni navdušenki in prijateljici, ki sta navdih mnogim

Čolakovićeva je bila prepoznana po svoji vedri in nenavadni izbiri oblačil, kar jo je, kot navaja portal Radiosarajevo.ba, uveljavilo kot navdih za generacije. Skupaj s prijateljico Samko Cerić je vsakodnevno pritegovala poglede na sarajevskih ulicah, kar dokazujejo številne fotografije in objave na družbenih omrežjih.

Njen pristop k modi ni bil omejen le na zunanjost; predstavljala je prepričanje, da se osebni slog ne bi smel podrejati starostnim normam. Več o njenem modnem slogu si lahko preberete TUKAJ!

V 103. letu starosti je umrla modna ikona Iris Apfel
Preberi še
V 103. letu starosti je umrla modna ikona Iris Apfel

Hatidža Čolaković in njena prijateljica Samka Cerić

Hatidža Čolaković je skupaj s svojo zvesto spremljevalko in prijateljico Samko Cerić ustvarila prepoznaven duo, ki je po pisanju številnih portalov, med drugim tudi portala Haber.ba, postal ikona stila v Sarajevu. Njuni skrbno izbrani in vedno edinstveni modni ansambli niso bili le zgolj obleke; predstavljali so manifestacijo živahnega duha in upora proti modnim konvencijam.

Umrla je obkrožena s prijatelji in družino
Preberi še
Umrla je obkrožena s prijatelji in družino

Na ulicah Sarajeva sta bili redno opaženi kot dih svežine, ki so ga primerjali z elegantnostjo evropskih modnih metropol, kot sta Milano ali Pariz. Z vsakim korakom sta pritegovali poglede, mnogokrat pa sta bili tudi subjekt fotografov, ki so z veseljem ovekovečili njune modne kreacije. Intervju z njima si lahko preberete TUKAJ!

Samka in Hatidža, modni navdušenki.
Samka in Hatidža, modni navdušenki.FOTO: osebni arhiv
Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil
Preberi še
Barbara Žgalin: To je največja past pri izmenjevalnici oblačil
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Radiosarajevo.ba, Haber.ba

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Hatidža Čolaković Samka Cerić moda modna inspiracija smrt umrla ikona
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433