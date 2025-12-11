Sarajevo žaluje: Ikona odšla v 84. letu starosti

Hatidža Čolaković , ki je bila znana kot sarajevska modna ikona , je umrla v starosti 84 let . Novica o njeni smrti je prizadela mnoge, ki so jo poznali ali občudovali njen edinstven stil.

Čolakovićeva je bila prepoznana po svoji vedri in nenavadni izbiri oblačil, kar jo je, kot navaja portal Radiosarajevo.ba, uveljavilo kot navdih za generacije. Skupaj s prijateljico Samko Cerić je vsakodnevno pritegovala poglede na sarajevskih ulicah, kar dokazujejo številne fotografije in objave na družbenih omrežjih.

Njen pristop k modi ni bil omejen le na zunanjost; predstavljala je prepričanje, da se osebni slog ne bi smel podrejati starostnim normam. Več o njenem modnem slogu si lahko preberete TUKAJ!