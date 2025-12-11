Sarajevo žaluje: Ikona odšla v 84. letu starosti

Hatidža Čolaković, ki je bila znana kot sarajevska modna ikona, je umrla v starosti 84 let. Novica o njeni smrti je prizadela mnoge, ki so jo poznali ali občudovali njen edinstven stil.
Čolakovićeva je bila prepoznana po svoji vedri in nenavadni izbiri oblačil, kar jo je, kot navaja portal Radiosarajevo.ba, uveljavilo kot navdih za generacije. Skupaj s prijateljico Samko Cerić je vsakodnevno pritegovala poglede na sarajevskih ulicah, kar dokazujejo številne fotografije in objave na družbenih omrežjih.
Njen pristop k modi ni bil omejen le na zunanjost; predstavljala je prepričanje, da se osebni slog ne bi smel podrejati starostnim normam. Več o njenem modnem slogu si lahko preberete TUKAJ!
Hatidža Čolaković in njena prijateljica Samka Cerić
Hatidža Čolaković je skupaj s svojo zvesto spremljevalko in prijateljico Samko Cerić ustvarila prepoznaven duo, ki je po pisanju številnih portalov, med drugim tudi portala Haber.ba, postal ikona stila v Sarajevu. Njuni skrbno izbrani in vedno edinstveni modni ansambli niso bili le zgolj obleke; predstavljali so manifestacijo živahnega duha in upora proti modnim konvencijam.
Na ulicah Sarajeva sta bili redno opaženi kot dih svežine, ki so ga primerjali z elegantnostjo evropskih modnih metropol, kot sta Milano ali Pariz. Z vsakim korakom sta pritegovali poglede, mnogokrat pa sta bili tudi subjekt fotografov, ki so z veseljem ovekovečili njune modne kreacije. Intervju z njima si lahko preberete TUKAJ!
