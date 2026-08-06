Havaianas japonke: zakaj jih nosimo iz sezone v sezono?

Ko govorimo o toplih dneh, dopustu in brezskrbnih sprehodih ob morju, je Havaianas ena izmed blagovnih znamk, h kateri se iz leta v leto z veseljem vračamo. Njihove japonke imajo že vrsto let posebno mesto v poletnih garderobah, obožujejo pa jih tako otroci kot tudi moški in ženske. Havaianas imajo prepoznaven dizajn, vendar sta prav udobje in vzdržljivost glavna razloga, zaradi katerih sodijo med najbolj priljubljene modele japonk in zakaj jih nosimo skozi vse poletje. Velika izbira modelov Havaianas je na voljo tudi na Answear.si, kjer lahko izbirate med številnimi barvami, velikostmi in modeli ter poiščete popoln par za plažo, mesto, potovanja ali vsakodnevne poletne obveznosti.

Havaianas japonke se podajo k vsakemu poletnemu slogu

Eden izmed razlogov, zaradi katerih so Havaianas japonke postale prava poletna klasika, je njihova neverjetna vsestranskost. Danes jih ne povezujemo več zgolj z odhodom na plažo ali bazen, temveč jih brez pomisleka nosimo v skoraj vseh priložnostih. Poletje 2026 je med trende prineslo bolj sproščen pristop k oblačenju, zato se japonke popolnoma vključujejo v različne kombinacije – ne glede na to, ali nosimo lanene hlače, oversized srajce, bermuda hlače, kratke hlače iz džinsa, slip obleke ali dolge, zračne modele iz lana in bombaža.

icon-expand Havaianas japonke se podajo k vsakemu poletnemu slogu. FOTO: Arhiv naročnika

Prav zato je obutev Havaianas postala nepogrešljiv del poletne garderobe, ki združuje udobje in slog ter dokazuje, da so preprosti kosi pogosto videti najbolje. Če imate radi minimalistične modne kombinacije, izberite Havaianas japonke v nevtralnem odtenku in jih kombinirajte z belo laneno srajco ter širokimi hlačami za brezčasen poletni videz. Na dopustu se bodo japonke s podpisom te blagovne znamke odlično podale h kopalkam, lahkotnemu pareu ali tuniki, v mestu pa jih boste zlahka kombinirali s kavbojkami, preprosto bombažno majico in pleteno torbo. Prav ta možnost prilagajanja različnim slogom je razlog, zaradi katerega so Havaianas obutev, ki jo lahko poleti nosimo skoraj vsak dan.

icon-expand Havaianas japonke se podajo k vsakemu poletnemu slogu. FOTO: Arhiv naročnika

Havaianas japonke prihajajo v pestri paleti barv

Še en razlog za njihovo dolgoletno priljubljenost se skriva v veliki izbiri modelov in barv. Ne glede na to, ali imate raje klasične črne, bele ali bež japonke, ki se bodo podale k vsemu, kar že imate v omari, ali pa obožujete živahne odtenke, ki popestrijo vsak outfit, Havaianas ponuja model za vsak slog in vsako priložnost. Odlična novica je, da vsako sezono v svojo ponudbo dodajajo nove pisane modele in omejene kolekcije, ki so zanimive ter vsakemu videzu dodajo popoln zaključni pridih. Tako bo vsak našel model zase – ne glede na starost, spol ali osebni slog. Ne glede na to, ali načrtujete vikend ob morju, dolge počitnice ali preprosto iščete udobno obutev, ki vas bo spremljala skozi vse poletje, Havaianas japonke ostajajo brezčasna klasika, h kateri se je vedno vredno vračati.

icon-expand Havaianas japonke prihajajo v pestri paleti barv. FOTO: Arhiv naročnika