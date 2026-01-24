Umrl je na vrhuncu svoje kariere

Januarja 2008, pred 18 leti, je javnost šokirala novica o smrti avstralskega igralca Heatha Ledgerja. Igralec, ki se je proslavil z različnimi vlogami, od najstniškega šarma v '10 stvari, ki jih sovražim pri tebi' (1999) do kompleksne dramatične vloge v 'Gori Brokeback' (2005), je umrl ravno takrat, ko je bila njegova kariera na vrhuncu.

Posmrtno je prejel oskarja za nepozabno vlogo Jokerja v superherojski uspešnici 'Vitez teme' (2008), ki je izšla približno šest mesecev po njegovi smrti.

icon-expand Heath Ledger FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo?

22. januarja 2008 so Ledgerja našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku. Poznejše poročilo je pokazalo, da je umrl zaradi nenamernega predoziranja s kombinacijo uspaval in drugih zdravil na recept.

Kot poroča The New York Times, je bil Heath Ledger uradno proglašen za mrtvega ob 15:36 dne 22. januarja 2008 v njegovem stanovanju na Manhattnu. Preiskava je pozneje pokazala, da je njegova smrt nastopila kot posledica nenamernega predoziranja zaradi akutne zastrupitve z več zdravili na recept. Njegova gospodinja in maserka Diana Wolozin je prišla v njegovo stanovanje in ga poskušala prebuditi. Kot je razkril policijski vir za People, je čakala [pred njegovo sobo] in ga poskušala poklicati [na njegov mobilni telefon] in se ni odzval. Ker se Ledger ni odzval, je vstopila v njegovo sobo in ga skuala prebuditi z otresanjem, piše People. Igralec se še vedno ni prebudil, zato je poklicala igralko Mary-Kate Olsen, nato pa nemudoma nujno pomoč na 911. Reševalci so prišli v nekaj minutah, vendar je bilo žal že prepozno.

Kakšno je bilo njegovo razmerje z Mary-Kate Olsen? Heath Ledger in Heath Ledger in Mary-Kate Olsen sta se, kot je izvedel časopis People, prvič srečala poleti 2006, ko je živel v hotelu Chateau Marmont v Hollywoodu. Zmenkovati naj bi začela približno 3 mesece pred njegovo smrtjo. "Sestajala sta se, a nobeden od njiju ni bil posebej zainteresiran za to, da bi to postalo ekskluzivno," je vir povedal za People.

icon-expand Mary Kate Olsen FOTO: Profimedia

Katera zdravila so bila uporabljena? Ellen Borakove, tiskovna predstavnica glavnega sodnega preiskovalca, dr. Charlesa S. Hirscha, je v izjavi za The New York Times potrdila, da je smrt nastopila zaradi kombiniranih učinkov snovi kot so oksikodon, hidrokodon, diazepam, temazepam, alprazolam in doksilamin. Ta kompleksna mešanica močnih zdravil je imela usodne posledice. Kljub tragediji se je izkazalo, da ni šlo za namerno dejanje, temveč za tragično nesrečo, ki je šokirala Hollywood in širše.

Soočal se je z izjemno fizično in čustveno izčrpanostjo

Pred svojo smrtjo se je Heath Ledger, po besedah njegovega prijatelja Gerryja Grennella, ki je z njim živel med snemanjem njegovega zadnjega filma 'The Imaginarium of Doctor Parnassus', soočal z izjemno fizično in čustveno izčrpanostjo.

icon-expand Heath Ledger FOTO: Profimedia

Grennell je za People opisal igralčeve težave s ponavljajočo se boleznijo, podobno pljučnici, in globoko hrepenenje po družini. "Pogrešal je svojo družino, pogrešal je svojo deklico – obupno jo je želel videti, jo držati in se igrati z njo ... Bil je obupno nesrečen, obupno žalosten," je dejal Grennell za People. Ledger po njegovih besedah v predpisanih tabletah ni našel olajšanja, ampak je čutil nasprotni učinek. "Rekel je: 'Moram prenehati [jemati tablete], to ne pomaga. Nisem dobro, zaradi njih se počutim bolj vznemirjeno'," je pripovedoval Grennell za People, kar kaže na to, da se je zavedal problematike in želel prekiniti cikel, vendar mu ni uspelo.

Heath Ledger in vloga v Vitezu teme

Heath Ledger se je na vlogo Jokerja intenzivno pripravljal. Bil je znan po svoji predanosti vlogam, njegove priprave na vlogo Jokeraja pa so vključevale izolacijo in pisanje dnevnika iz perspektive Jokerja.

icon-expand Heath Ledger kot Joker FOTO: Profimedia

Medtem ko je upodabljal Jokerja, lik, ki ga je za The New York Times opisal kot 'psihopatskega, množičnega morilca in shizofrenega klovna z nič empatije', je imel resne težave s spanjem. Ledger je takrat namreč povedal, da je spal le približno dve uri na noč, saj 'ni mogel prenehati razmišljati'. "Moje telo je bilo izčrpano, a moj um je še vedno deloval," je takrat povedal za The New York Times.

icon-expand Joker (Heath Ledger) FOTO: Profimedia

Odziv javnosti na Ledgerjevo smrt je bil takojšen in globalen. Oboževalci so se že tistega večera, 22. januarja 2008, zbrali pred njegovim stanovanjem na Manhattnu in domom v Brooklynu, kjer je prej živel z Michelle Williams, da bi izkazali spoštovanje.

