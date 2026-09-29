To je ena najbolj zabavnih idej za zmenek v Ljubljani

Prav zato so vse bolj priljubljena doživetja, pri katerih nismo le opazovalci, temveč aktivni del zgodbe. Med takšnimi je tudi Hiša iluzij Ljubljana , kjer se vsak prostor poigra z našimi čuti, perspektivo in predstavami o tem, kaj je sploh mogoče. Namesto klasičnega ogleda obiskovalce čaka več kot 70 iluzij in interaktivnih eksponatov, zato skoraj ni možnosti, da bi dva obiskovalca doživetje opisala povsem enako.

Ko fotografije povedo več kot tisoč besed

Priznajmo si, vsi imamo radi fotografije s potovanj in doživetij. A le redko nastanejo takšne, ob katerih prijatelji res obstanejo in vprašajo: 'Kako pa sta to naredila?' V Hiši iluzij Ljubljana številne iluzije omogočajo posnetke, ki na prvi pogled delujejo skoraj nemogoče. V narobe obrnjeni sobi je na primer videti, kot da hodita po stropu, medtem ko v Amesovi sobi eden od partnerjev nenadoma postane velikan, drugi pa se zdi presenetljivo majhen. V nekaterih prostorih so postavljena tudi stojala za telefon, zato lahko zabavne fotografije posnameta kar sama, brez pomoči drugih obiskovalcev.

icon-expand Hiša Iluzij Ljubljana se nahaja na Kongresnem trgu 13. FOTO: Arhiv naročnika

Odličen preizkus za pare

Med raziskovanjem iluzij hitro ugotovita, da partner pogosto vidi nekaj povsem drugega kot vi. Ravno zato se ob vsakem eksponatu spontano razvije pogovor, primerjanje opažanj ali prijateljsko dokazovanje, kdo ima prav. V času, ko veliko časa preživimo vsak na svojem telefonu, so takšni trenutki skupnega odkrivanja pravzaprav precej osvežujoči. Za pare, ki si želijo še dodatne zabave, pa v Hiši iluzij Ljubljana ponujajo tudi posebno doživetje Love Test. To na igriv način preverja usklajenost partnerjev in ju spodbuja k sodelovanju. Brez pritiska in pretirane resnosti ponudi priložnost za nekaj tekmovalnosti, veliko smeha ter odkrivanje, kako dobro se v resnici poznata.

icon-expand Hiša iluzij je zabavna aktivnost v samem središču Ljubljane, primerna je tako za pare kot za družine in skupine prijateljev. FOTO: Arhiv naročnika

Hiša iluzij Ljubljana letos praznuje 10. obletnico delovanja, ob tej priložnosti pa bodo 10. oktobra 2026 pripravili posebno praznovanje.

icon-expand Ena najbolj nepozabnih točk je Vortex tunel. FOTO: Arhiv naročnika

Občutek, da se tla premikajo pod nogami

Ena najbolj nepozabnih točk je Vortex tunel. Čeprav stojite na stabilni podlagi, boste imeli občutek, da se prostor vrti okoli vas. Mnogi obiskovalci se ob prvem koraku instinktivno oprimejo ograje, saj možgani vztrajno sporočajo, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Nič manj osupljiva ni Soba neskončnosti, kjer ogledala in svetlobni odsevi ustvarijo občutek, kot da se prostor razteza brez konca. To je eden tistih trenutkov, ki jih je težko opisati z besedami in jih je preprosto treba doživeti. Tisti nekoliko bolj pogumni pa lahko preizkusijo tudi posteljo z žeblji in na lastni koži odkrijejo, kako lahko fizika preseneti naša pričakovanja. To je ena tistih atrakcij, pri katerih običajno eden od partnerjev spodbuja drugega, naj poskusi prvi. Nato pa se pogosto izkaže, da je prav skupno premagovanje začetne negotovosti eden najbolj zabavnih trenutkov celotnega obiska.

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Aktivnost za vsak letni čas

Včasih načrte za prosti čas prekriža vreme. Ravno zato je obisk Hiše iluzij Ljubljana privlačna izbira skozi vse leto. Gre za zabavno aktivnost v samem središču Ljubljane, primerna pa je tako za pare kot za družine in skupine prijateljev. Obisk traja približno eno uro, zato je odlična izbira za popoldanski zmenek po službi. Če ga združita še s kavo, kosilom ali sprehodom po starem mestnem jedru, imata idejo za prijetno skupno preživljanje prostega časa brez dolgotrajnega načrtovanja. Vstopnice je mogoče preprosto kupiti tudi prek spleta.

icon-expand Za pare, ki si želijo še dodatne zabave, pa v Hiši iluzij Ljubljana ponujajo tudi posebno doživetje Love Test. FOTO: Arhiv naročnika

Skoraj desetletje presenečenj

Hiša iluzij Ljubljana letos praznuje 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bodo 10. oktobra 2026 pripravili posebno praznovanje, s katerim želijo pomemben mejnik deliti tudi z obiskovalci. Če že nekaj časa razmišljata o obisku, je to lahko še dodaten razlog, da jo končno uvrstita na seznam idej za naslednji zmenek ali izlet v mesto. Če se vama zdi, da sta preizkusila že vse običajne ideje za zmenke, je Hiša iluzij Ljubljana lahko zanimiva sprememba rutine. Namesto še ene večerje ali ogleda filma vaju čaka ura presenečenj, smeha in trenutkov, ob katerih bosta ugotavljala, da niti lastnim očem ne moreta vedno verjeti. In prav takšna skupna doživetja so pogosto tista, ki najbolj povežejo.

icon-expand Hiša iluzij Ljubljana letos praznuje 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bodo 10. oktobra 2026 pripravili posebno praznovanje. FOTO: Arhiv naročnika

Vstopnice lahko kupita vnaprej prek spleta in si zagotovita termin za eno najbolj nenavadnih doživetij v središču Ljubljane.