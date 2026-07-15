Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni

Scott Bryce je umrl po dolgem in težkem boju z rakom, je sporočil njegov sin Jackson Bryce. Igralec se je več mesecev zdravil zaradi hude bolezni, vendar se je njegovo zdravstveno stanje pozneje poslabšalo. Njegov sin je v ganljivem zapisu razkril, da je bil očetu leta 2025 diagnosticiran rak požiralnika in želodca tretje stopnje. Kljub zahtevnemu zdravljenju, ki je vključevalo kemoterapijo, obsevanje in imunoterapijo, je Bryce ostal optimističen in se do konca boril za okrevanje. ''Boril se je z največjo močjo in pogumom, kar sem jih kdaj videl,'' je zapisal njegov sin Jackson, ki je poudaril, da je bil njegov oče poleg uspešnega igralca predvsem predan mož in oče.

Vloga, ki ga je zapisala v televizijsko zgodovino

Scott Bryce je največjo slavo dosegel kot Craig Montgomery v kultni dnevni nadaljevanki As the World Turns. V seriji se je prvič pojavil leta 1982, lik pa je igral v različnih obdobjih vse do leta 2008. Njegova interpretacija zapletenega in pogosto kontroverznega lika mu je prinesla dve nominaciji za nagrado Daytime Emmy.

icon-expand Scott Bryce FOTO: Profimedia

Njegov lik Craig Montgomery je bil eden najbolj prepoznavnih v zgodovini serije, med drugim tudi zaradi zgodbe o ljubezenskem trikotniku z likoma, ki sta ju igrala Meg Ryan in Frank Runyeon. Čeprav je ostal najbolj povezan z dnevno nadaljevanko, je Bryce ustvaril dolgo televizijsko kariero. Nastopil je v serijah Murphy Brown, L.A. Law, Sex and the City, Gossip Girl, Homeland, Blue Bloods in drugih priljubljenih projektih. Njegov zadnji televizijski nastop je bil povezan s serijo Law & Order. Bryce je bil rojen v New Yorku in je prihajal iz igralske družine. Njegov oče Ed Bryce je bil prav tako igralec, znan predvsem po vlogah v ameriških televizijskih nadaljevankah. Za seboj je pustil ženo, igralko Jodi Stevens, in sina Jacksona. Njegova kariera je trajala več desetletij, največji pečat pa je pustil v svetu ameriške televizije, kjer je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov žanra dnevnih nadaljevank.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.