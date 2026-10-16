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Novice / Oglas

HOUSE OF WELLA 2026: Kjer se srečajo talent, ustvarjalnost in prihodnost frizerstva

P.R.
16. 10. 2026 00.15
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V Zagrebu se je odvilo prvo srečanje House of Wella, ki je združilo več kot 250 frizerskih strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova in Romunije. Dogodek je nastal z jasnim ciljem: povezovati frizersko stroko, spodbujati izobraževanje, navdihovati ustvarjalnost in ustvarjati nove priložnosti za strokovni razvoj profesionalcev po vsej regiji.

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Udeležence sta uvodoma nagovorila Simona Baš, direktorica Salon Professional Adriatic, in Đorđe Belić, glavni edukator za Adriatic regijo, ki sta poudarila pomen skupnosti, sodelovanja in nenehnega izpopolnjevanja v panogi, ki se nenehno razvija. House of Wella je bil zasnovan kot prostor, kjer se srečujejo talent, znanje in strast do frizerstva ter kjer nastajajo nove ideje, ki prispevajo k razvoju stroke.

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V večernem programu so se predstavili nekateri najvidnejši regionalni frizerski umetniki in edukatorji. Boris Obreški je navdušil s sodobnimi salonskimi videzi, Durim Dervishaj pa s kreativnimi kolorističnimi interpretacijami in drzno umetniško vizijo. Velik odziv je požela tudi ekskluzivna kolekcija Pure Perfection, ki so jo predstavili Enisa Raonić, Kaja Škerjanec Gertruda in Mark Oblak ter z njo prikazali sodoben pogled na personalizirano barvanje las, navdihnjeno z lepoto narave.

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Svoje kreativne pristope in poglede na prihodnost frizerstva so predstavili tudi Ivan Sarić, Jagoda Radović, Jasmin Bašić, Aleksandar Banjac in Inga Petričević, mednarodno noto dogodku pa je dodala ekipa Londa Professional Romania.

V središču dogodka pa niso bili le trendi in nove kolekcije, temveč predvsem ljudje. Frizerji, koloristi, edukatorji in lastniki salonov so skozi večer izmenjevali izkušnje, sklepali nova poznanstva in odpirali pogovore o prihodnosti panoge. Prav povezovanje, deljenje znanja in medsebojna podpora so vrednote, ki jih želi House of Wella dolgoročno krepiti znotraj regionalne frizerske skupnosti.

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Ko so ugasnile luči strokovnega dela programa, je večer dobil novo energijo. Impresiven Mint cabaret show, atraktivni nastopi, glasba in odlična atmosfera so poskrbeli za pravo slavljenje frizerske ustvarjalnosti ter gostom ponudili doživetje, ki je preseglo okvire klasičnega strokovnega dogodka.

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