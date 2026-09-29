Ideja za večer s prijateljicami, ki ga že predolgo prestavljate

Kdaj se spet vidimo? je vprašanje, ki v klepetu s prijateljicami pogosto ostane brez konkretnega odgovora. Ena ima poln teden v službi, druga družinske obveznosti, tretja predlaga prihodnji mesec. Med usklajevanjem datumov pa se nabirajo zgodbe, ki jih je težko povedati v nekaj sporočilih. Za naslednje srečanje zato ni treba načrtovati ničesar velikega. Vsaka lahko izbere nekaj fotografij s poletnega dopusta ali zadnjega skupnega druženja, gostiteljica pripravi nekaj prigrizkov, potem pa namesto podajanja telefona fotografije pogledamo skupaj. Posnetke, ki smo jih ujele s telefonoma HONOR 600 in HONOR 600 Pro, si lahko skupaj ogledamo na večjem zaslonu tablice HONOR Pad X8b. Ta nam lahko pozneje pomaga tudi pri iskanju idej za naslednji izlet.

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Najljubša fotografija ni vedno tista, za katero smo pozirale

Ko brskamo po galeriji, nas pogosto ustavijo spontani posnetki. Da na fotografiji kljub spontanosti ostane čim več podrobnosti, imata HONOR 600 in HONOR 600 Pro glavno kamero z ločljivostjo 200 MP in optično stabilizacijo slike. HONOR 600 Pro ima še 50 MP periskopsko telefoto kamero s 3,5-kratno optično povečavo za fotografiranje bolj oddaljenih motivov. Včasih šele ob ogledu fotografij opazimo podrobnost, ki zmoti sicer popoln posnetek: mimoidočega v ozadju ali predmet, ki se je znašel ravno na napačnem mestu. Takšne nepričakovane elemente lahko preprosto odstranimo s funkcijo AI Eraser, ki omogoča hitro urejanje fotografij neposredno na telefonu.

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Ob fotografijah nastajajo novi načrti

Namesto da si telefon podajamo iz rok v roke, lahko fotografije prijateljicam pokažemo na tablici HONOR Pad X8b. 11-palčni zaslon z ločljivostjo 1920 1200 slikovnih pik omogoča preglednejši ogled utrinkov z zadnjega druženja, ob katerih skupaj obujamo spomine in izbiramo najljubše fotografije za skupni album. Ob spominih na zadnji izlet se hitro pojavi tudi predlog za naslednjega. Ena si želi vikenda ob morju, druga predlaga obisk razstave ali mesta, ki ga še ne poznamo. Ogled fotografij tako preide v skupno načrtovanje. Pri tem nam pomaga funkcija Multi-Window, ki omogoča prikaz do treh aplikacij hkrati. Z možnostjo One-Swipe Split-Screen hitro odpremo razdeljeni zaslon ter ob pregledu idej za izlet prikažemo še beležko. Tako lahko med raziskovanjem zanimivih krajev sproti zapisujemo izbrane lokacije in možne datume.

Večer se lahko nadaljuje tudi ob dobri seriji ali filmu