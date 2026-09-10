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Novice

Kako bi bili videti v 80. letih? Temu trendu so podlegli tudi znani Slovenci

N. Č.
10. 09. 2026 08.21
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Velike pričeske, močna ličila, široki suknjiči in fotografije, ki delujejo, kot da so desetletja ležale v družinskem albumu. Instagram je v teh dneh preplavil nov trend, ki s pomočjo umetne inteligence uporabnike vrača naravnost v 80. leta prejšnjega stoletja.

Če ste v zadnjih dneh odprli Instagram, ste verjetno opazili fotografije, ki spominjajo na stare studijske portrete iz 80. let. Gre za nov viralen trend, pri katerem uporabniki s pomočjo umetne inteligence svoje sodobne fotografije spremenijo v različico sebe iz obdobja velikih pričesk, živahnih barv in izrazitih modnih dodatkov.

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Trendu se niso pridružili le uporabniki po svetu, temveč tudi številni znani Slovenci in Slovenke, ki so na družbenih omrežjih že delili svoje različice fotografij v slogu 80. let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako bi bili videti leta 1987?

Prav to vprašanje je v središču priljubljenega trenda. Uporabniki naložijo svojo fotografijo v orodje za generiranje slik in umetno inteligenco prosijo, naj jih preoblikuje v osebo iz 80. let. Rezultat so pogosto fotografije, ki delujejo kot stare družinske slike: bujni lasje, veliki uhani, hlače z visokim pasom, vzorčaste srajce in mehko osvetljeni portreti z rahlo zbledelim videzom.

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Trend se hitro širi tudi zaradi Instagramove funkcije 'Add Yours', s katero uporabniki k sodelovanju povabijo svoje prijatelje. Številni objavam dodajajo tudi uspešnice iz 80. let, kar še dodatno krepi nostalgično vzdušje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj ravno 80. leta?

Po mnenju strokovnjakov nostalgija pogosto ni povezana s tem, kako dobro je bilo neko obdobje v resnici, temveč s tem, kako se ga spominjamo, piše Tportal. Neprijetni spomini sčasoma zbledijo, v ospredju pa ostanejo občutki varnosti, brezskrbnosti in prijetnih doživetij. Ta pojav strokovnjaki imenujejo rožnata retrospekcija.

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Za mnoge so 80. leta simbol otroštva ali mladosti. Mlajše generacije pa jih dojemajo kot romantično, bolj barvito in manj digitalno obdobje, ki ga poznajo predvsem iz filmov, glasbe in fotografij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Utrujenost od popolnih objav?

Zanimivo je, da se je trend pojavil prav v času, ko so družbena omrežja bolj dodelana kot kdaj koli prej. Leta so uporabniki stremeli k popolno osvetljenim, skrbno urejenim in estetsko usklajenim fotografijam, piše Tportal. Zdaj pa je vse več zanimanja za zrnat videz, mehko ostrino in fotografije, ki delujejo manj popolno.

Podoben premik je opazen tudi zunaj Instagrama. Vedno več ljudi se znova navdušuje nad analogno fotografijo, filmskimi kamerami in digitalnimi napravami, ki posnemajo videz starih fotografij. Prav nepopolnost je postala nova oblika avtentičnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

So ljudje naveličani minimalizma?

Nekateri v trendu vidijo tudi odziv na estetiko zadnjih let. Minimalizem, nevtralni odtenki in tako imenovani 'quiet luxury' oz. 'tihi luksuz' so dolgo prevladovali v modi, notranjem oblikovanju in na družbenih omrežjih.

V nasprotju s tem so bila 80. leta vse prej kot zadržana. Zaznamovale so jih močne barve, vpadljiv nakit, izrazite pričeske in modni kosi, ki so želeli izstopati. Prav ta kontrast je eden od razlogov, da retro estetika danes deluje tako sveže in privlačno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ustvariti svojo različico?

Za sodelovanje v trendu ne potrebujete posebnega znanja. Dovolj je jasna fotografija obraza in dostop do orodja za generiranje slik z umetno inteligenco. Najboljše rezultate boste dosegli, če boste v opisu navedli čim več podrobnosti: veliko pričesko, tipična oblačila iz 80. let, večje modne dodatke, toplo studijsko osvetlitev in rahlo zrnat videz fotografije.

Pomembno pa je tudi, da poudarite, naj umetna inteligenca ohrani vaše prepoznavne obrazne poteze in naraven ten kože.

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Najnovejša tehnologija za potovanje v preteklost

Paradoks tega trenda je precej zanimiv. Medtem ko umetno inteligenco pogosto povezujemo s prihodnostjo, jo uporabniki tokrat uporabljajo za potovanje v preteklost, piše Tportal. Za nekaj trenutkov lahko vidijo, kako bi bili videti v svetu brez pametnih telefonov, družbenih omrežij in umetne inteligence. Morda prav zato ta nostalgični trend trenutno navdušuje milijone uporabnikov po vsem svetu.

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Vir: tportal.hr

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