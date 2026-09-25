Iščeš popolno žensko kolo? Preveri naše nasvete pred nakupom

Preden se odločite, se splača razmisliti o tem, za kaj boste kolo uporabljali, koliko ste pripravljeni odšteti in katera oprema vam bo v vsakdanu res prišla prav.

Kaj sploh pomeni "žensko kolo"?

Še pred nekaj leti je bilo žensko kolo mogoče prepoznati že od daleč: imelo je nižji okvir, zato je bilo nanj lažje sesti in z njega sestopiti, krmilo pa je bilo nekoliko bližje sedežu. Tako so proizvajalci želeli ustreči ženskam, ki so v povprečju nižje od moških. Ker pa se ljudje med seboj zelo razlikujejo, so mnoge znamke to delitev sčasoma opustile in raje ponudile ista kolesa v več velikostih, tudi v manjših. Ko danes na kolesu piše, da je namenjeno ženskam, so razlike navadno v podrobnostih, ki jih opazite šele ob vožnji. Sedež je malo širši in udobnejši, krmilo nekoliko ožje, zavore pa so nastavljene tako, da jih je laže prijeti z manjšo roko. Pri brskanju po ponudbi boste pogosto naleteli na isti model v dveh različicah, z običajnim in z nizkim okvirjem. Nizki okvir je priročen za vsakdanje poti po mestu, saj je z njega preprosto sestopiti pri semaforju ali trgovini, pa tudi vožnja v krilu ali plašču je z njim veliko bolj sproščena. Za zahtevnejše terene je manj primeren, zato imajo ženska gorska kolesa večinoma klasično obliko, le nekoliko prilagojeno manjši postavi. Na koncu je izbira predvsem stvar navad in tega, kje boste kolo največ uporabljali, zato ni nič nenavadnega, če kolo z nizkim vstopom za pot v službo izbere tudi moški.

icon-expand

Velikost pred vsem drugim

Kolo je v nečem podobno dobrim čevljem: še tako lepa barva ne pomaga, če vas po nekaj kilometrih začne vse tiščati. Največ razočaranj po nakupu nastane prav zaradi napačne velikosti, ki jo je v trgovini ob prvem preizkusu včasih težko opaziti. Proizvajalci velikosti običajno določajo glede na telesno višino, vendar se njihove tabele med seboj razlikujejo. Najbolj zanesljivo je, da kolo preizkusite sami in si za to vzamete nekaj minut. Ko stojite nad njim z obema nogama na tleh, se ga ne smete dotikati. Med vožnjo naj bo noga ob pedalu v najnižji legi skoraj iztegnjena, do krmila pa sežete sproščeno, brez občutka, da se morate nagibati naprej. Če vam je na kolesu udobno že na prvem krogu okoli trgovine, ste na dobri poti. Na kolesu sedite bolj nagnjeni naprej, zato se vsaka napaka pri velikosti hitro pokaže kot utrujenost v ramenih in hrbtu, še preden prevozite prvih pet kilometrov. Če se ne morete odločiti med dvema velikostma, je za vožnjo po mestu navadno boljša manjša. Sedež in krmilo lahko pozneje še dvignete, preveliko kolo pa ostane preveliko, pa naj ga nastavljate kakor koli.

Mesto in daljše poti

Namen vožnje določi tip okvirja, pnevmatik in prestav. Za vsakodnevne poti po mestu je najbolj smiselno mestno kolo z blatniki, prtljažnikom, lučmi in pokončno držo. Takšno kolo je sicer nekoliko težje, vendar je zanesljivo in ne potrebuje veliko vzdrževanja, še posebej če ima prestave skrite v ohišju zadnje gume, kjer so zaščitene pred deževnim vremenom. Kdor čez teden vozi v službo, ob koncu tedna pa po makadamskih poteh, potrebuje model z nekoliko bolj športno geometrijo, širšimi pnevmatikami z blagim profilom in zadostnim številom prestav za daljše vzpone, pri čemer se blatnikom in prtljažniku ni treba odpovedati.

icon-expand

Asfalt in hitrost

Za hitro vožnjo po asfaltu je namenjeno žensko cestno kolo z lahkim okvirjem, ozkimi pnevmatikami in položajem, pri katerem je telo bolj nagnjeno naprej proti krmilu. Na ravnini to prinese hitrost, na dolgih vzponih pa manjšo porabo energije. Takšno kolo je prava izbira za ženske, ki rade prevozijo daljše razdalje, se odpravijo na celodnevni izlet po podeželskih cestah ali se želijo pripraviti na kolesarski maraton. Cestno kolo lahko ga prepoznate po značilnem krmilu, ki je na koncih zavito navzdol. Tako lahko med vožnjo menjate prijem rok, kar je na dolgih poteh zelo dobrodošlo, saj se roke in ramena manj utrudijo. Ozke gladke pnevmatike se odlično obnesejo na asfaltu. Na makadamu in razdrapanih poteh pa so manj udobne, zato cestno kolo ni najboljši spremljevalec za vožnjo po gozdnih poteh. Na prvih vožnjah se je treba navaditi na bolj športno držo in večjo hitrost, ki jo kolo doseže že z malo truda. Po nekaj tednih večina kolesark ugotovi, da jim prav ta lahkotnost daje največ zadovoljstva. Ženske z manjšo telesno višino naj ob nakupu preverijo še širino krmila in dolžino ročic pedal, saj je serijska oprema pogosto prilagojena višjim kolesarjem.

Gozd in makadam

Gravel modeli so v zadnjih letih postali priljubljeni pri vseh, ki želijo hitrost cestnega kolesa, obenem pa jih ne ustavi vsak makadam. Imajo širše pnevmatike z več oprijema, zato z njimi brez skrbi zapeljete s ceste na kolovoz ali prašno pot ob reki. Kdor pa ga bolj kot asfalt privlačijo gozdne poti, razgledi s Pohorja in spusti med drevesi, bo več užitka našel na kolesu, ki je narejeno prav za to. Ženska gorska kolesa imajo široke, grobo narebrene pnevmatike, ki se primejo tudi korenin in kamenja, ter vzmetene sprednje vilice, ki ublažijo udarce, preden jih začutite v rokah. Pokončnejša drža in ravno krmilo dajeta občutek nadzora, kar je še posebej dobrodošlo za tiste, ki se na brezpotja šele podajajo. Za večino rekreativnih kolesark je najbolj smiselna izbira kolo z vzmetenjem samo spredaj. Je lažje, cenejše in preprostejše za vzdrževanje kot popolnoma vzmeteni modeli, obenem pa povsem dovolj udobno za izlete po gozdnih cestah, planinskih poteh in lažjih enoslednih stezah. Z njim se lahko hitro povzpnete do koče, spust nazaj v dolino pa postane nagrada za trud. Preden se odpravite na prvo turo, v trgovini prosite, naj vam vzmetenje nastavijo glede na vašo težo. Tovarniška nastavitev je namreč pogosto pretrda za lažje voznice, zaradi česar vilice skoraj ne delujejo in se udarci prenašajo naravnost v zapestja. Že manjši popravek lahko vožnjo po razgibanem terenu naredi opazno mehkejšo in prijetnejšo.

icon-expand

Pomoč motorja

Veliko žensk danes razmišlja o pomoči elektromotorja, predvsem zaradi klancev, daljših poti v službo ali skupnih izletov s sopotniki, ki so v boljši kondiciji. Kdor izbere žensko električno kolo z motorjem nazivne moči do 250 W in pomočjo, ki se izklopi pri 25 km/h, zanj ne potrebuje ne registracije ne vozniškega dovoljenja, saj ga pravila Evropske unije uvrščajo med kolesa. Pri izbiri je pomembna lega motorja. Motor v sredini, pri gonilu, bolje razporedi težo in se odziva na silo pritiska na pedala, zato je vožnja bolj naravna. Motor v zadnjem pestu je pogostejši pri cenejših mestnih modelih in je zanje povsem ustrezen, na strmih vzponih pa prej pokaže svoje omejitve. Kapaciteta baterije se meri v vatnih urah. Doseg je odvisen od terena, teže voznice, izbranega načina pomoči in zunanje temperature, zato so podatki proizvajalcev okvirni. Pri odločitvi ne smete spregledati teže, saj žensko električno kolo pogosto tehta več kot 20 kilogramov, kar šteje pri nošenju po stopnicah ali dvigovanju na nosilec za avto.

Sedež, krmilo in zavore

Sedež je del opreme, ki ga ženske najpogosteje zamenjajo kmalu po nakupu. Njegova širina naj ustreza razdalji med sednima kostema, ki jo v specializiranih trgovinah izmerijo z mehko blazinico, na katero se usedete. Na ženska gorska kolesa proizvajalci pogosto že serijsko namestijo širši in mehkejši sedež, ki pa ni nujno udobnejši, saj lahko preveč oblazinjenja na daljših vožnjah poveča pritisk na mehka tkiva. Pri krmilu je vredno preveriti, ali se ročice zavor dajo prilagoditi manjši dlani. Hidravlične kolutne zavore zahtevajo manj moči prstov kot mehanske, kar se pozna pri dolgih spustih in v dežju. Pri električnih kolesih srednjega in višjega razreda so skoraj pravilo, vse pogosteje pa jih ima tudi žensko cestno kolo, kjer so že izpodrinile klasične mehanske zavore. Za mestno vožnjo se splača razmisliti še o zanesljivi ključavnici in dobrih lučeh. Luči so na nekaterih modelih nameščene že tovarniško, mestni modeli pa imajo pogosto tudi dinamo v prednjem pestu, kar pomeni eno skrb manj pred jesensko temo.

icon-expand