Novice / Oglas

Italijanski blišč v Ljubljani

P.R.
21. 11. 2025 14.36
0

Galerija Emporium v središču prestolnice je 12. novembra postala oder italijanske elegance. Na modni reviji Meseca italijanske mode so se na pisti zvrstile prestižne italijanske blagovne znamke, ki so s svojo drznostjo, kakovostjo in občutkom za estetiko navdušile obiskovalce. Dogodek je razkril duh italijanske mode – brezčasno eleganco v sodobi interpretaciji, ki bo zaznamovala zimsko sezono in navdihnila modne navdušenke in navdušence.

Svoboda silhuet

Galerija Emporium
Galerija EmporiumFOTO: Arhiv naročnika

 Poudarjene ramenske linije, voluminozni plašči in oversized hlače in suknjiči ustvarjajo močno, a ženstveno podobo. Silhuete za to sezono so svobodne, premišljene in prežete z občutkom lahkotne samozavesti. Slojevitost krojev in fluidnost materialov omogočata, da se vsaka kombinacija zdi spontana, a hkrati skrbno premišljena – popolno ravnovesje med udobjem in eleganco.

Galerija Emporium
Galerija EmporiumFOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija EmporiumFOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija EmporiumFOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija EmporiumFOTO: Arhiv naročnika

Še več navdihujočih silhuet z modne revije si lahko ogledate na Emporium.si.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Razkošje na dotik

Prevladujeta umetno krzno in umetno usnje, ki to zimo narekujeta razkošje z etično noto. Mehke teksture krzna dodajajo toplino in ženstvenost, medtem ko usnje v mat ali lak izvedbi poudarja moč in sodobno drznost.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Tukaj odkrijte še več razkišnih materialov, ki so se na predstavili na modni reviji.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Magična paleta sezone

Barvna paleta za jesen/zimo se giblje med zemeljskimi toni, kot so mahovnato zelena, karamela in čokoladno rjava, ter klasično črno-belo eleganco. Akcent prinašajo smaragdni in rdeči odtenki, ki v kolekcijo vnašajo toplino in energijo.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Še več barvnih kombinacij sezone vas čaka na Emporium.si.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Igra vzorcev

V ospredje stopajo klasični motivi z novim pristopom – karo in pepita vzorec se pojavljata v svežih barvnih kombinacijah, medtem ko živalski potiski dodajajo igrivost in značaj. Vzorci se uporabljajo premišljeno, kot poudarek ali kontrast, ki nadgradi preprost kroj in izraža individualnost ženske, ki jih nosi.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Kliknite sem za še več trendovskih vzorcev italijanskih blagovnih znamk.

Naj se blešči!

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Preverite še druge bleščeče stylinge z modne revije Emporium.si.

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Sodobni moški – med klasiko in sproščenostjo

Italijanska moda za moške je v tej sezoni sinonim za prefinjeno udobje. Na modni pisti so prevladovale mehke linije in sproščeni kroji, ki klasično eleganco nadgradijo s športnim pridihom. Volneni plašči, preveliki suknjiči in hlače z gubo ustvarjajo urbano silhueto, ki združuje poslovni in casual svet

Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika
Galerija Emporium
Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Barvna paleta ostaja umirjena – odtenki sive, kamelje, modre in črne – z občasnimi poudarki v globoki bordo ali olivni barvi. Teksture, kot sta žamet in brušeno usnje, dodajajo taktilno razkošje, medtem ko plastenje različnih materialov (npr. suknjič čez pulover s puli ovratnikom) ustvarja sodoben, a nevsiljiv slog.

Več moških kombinacij raziščite na Emporium.si.

Italijanski šik, ki je navdušil na modni reviji Meseca italijanske mode, lahko zdaj odkrijete tudi sami – v Emporiumu, Galeriji Emporium in na Emporium.si vas čaka popolna izbira za ustvarjanje svojega zimskega videza.

Naročnik oglasne vsebine je Galerija Emporium

