Italijanski blišč v Ljubljani

Galerija Emporium v središču prestolnice je 12. novembra postala oder italijanske elegance. Na modni reviji Meseca italijanske mode so se na pisti zvrstile prestižne italijanske blagovne znamke, ki so s svojo drznostjo, kakovostjo in občutkom za estetiko navdušile obiskovalce. Dogodek je razkril duh italijanske mode – brezčasno eleganco v sodobi interpretaciji, ki bo zaznamovala zimsko sezono in navdihnila modne navdušenke in navdušence.

Svoboda silhuet

icon-expand Galerija Emporium FOTO: Arhiv naročnika

Poudarjene ramenske linije, voluminozni plašči in oversized hlače in suknjiči ustvarjajo močno, a ženstveno podobo. Silhuete za to sezono so svobodne, premišljene in prežete z občutkom lahkotne samozavesti. Slojevitost krojev in fluidnost materialov omogočata, da se vsaka kombinacija zdi spontana, a hkrati skrbno premišljena – popolno ravnovesje med udobjem in eleganco.

Razkošje na dotik

Prevladujeta umetno krzno in umetno usnje, ki to zimo narekujeta razkošje z etično noto. Mehke teksture krzna dodajajo toplino in ženstvenost, medtem ko usnje v mat ali lak izvedbi poudarja moč in sodobno drznost.

Magična paleta sezone

Barvna paleta za jesen/zimo se giblje med zemeljskimi toni, kot so mahovnato zelena, karamela in čokoladno rjava, ter klasično črno-belo eleganco. Akcent prinašajo smaragdni in rdeči odtenki, ki v kolekcijo vnašajo toplino in energijo.

Igra vzorcev

V ospredje stopajo klasični motivi z novim pristopom – karo in pepita vzorec se pojavljata v svežih barvnih kombinacijah, medtem ko živalski potiski dodajajo igrivost in značaj. Vzorci se uporabljajo premišljeno, kot poudarek ali kontrast, ki nadgradi preprost kroj in izraža individualnost ženske, ki jih nosi.

Naj se blešči!

Sodobni moški – med klasiko in sproščenostjo

Italijanska moda za moške je v tej sezoni sinonim za prefinjeno udobje. Na modni pisti so prevladovale mehke linije in sproščeni kroji, ki klasično eleganco nadgradijo s športnim pridihom. Volneni plašči, preveliki suknjiči in hlače z gubo ustvarjajo urbano silhueto, ki združuje poslovni in casual svet

