Slovenska političarka je v sorodu s to slavno igralko

Poslanka Eva Irgl je tik pred kulturnim praznikom, ki je v Sloveniji posebej cenjen, delila zanimivo družinsko fotografijo, na kateri lahko poleg nje vidimo še njeno sestro Lejlo in dve sestrični.
Zapis, ki ga je priložila poleg fotografije, se je glasil: "Sestrične. Lejla, Arijana, Eva, Iva. Prva odlična sopranistka, druga, priznana psihiatrinja, tretja, političarka in četrta, super gledališka in filmska igralka. Imejte lepo soboto. Se vidimo na proslavi ob kulturnem prazniku v Vipavi."
Katero znano Slovenko prepoznate na fotografiji?
Na fotografiji izstopa sestra Eve Irgl, Lejla Irgl, ki je priznana sopranistka in uspešna glasbenica, vidimo pa lahko tudi dve sestrični: Arijano, priznano psihiatrinjo, in Ivo Krajnc Bagolo, uspešno gledališko, filmsko in televizijsko igralko, ki jo poznamo tudi iz mnogih naših serij, kot je Ja, Chef!.
Iva Krajnc Bagola – sestrična Eve Irgl
Njena umetniška pot je posejana z uspehi: prejela je nagrado za najboljšo igralko na Festivalu slovenskega filma v Portorožu za vlogo Simone v filmu Varuh meje, pa tudi prestižno nagrado Shooting Star na Berlinalu, ki je bila namenjena obetavnim mladim igralkam, za vlogo Marjane v filmu Ljubljana je ljubljena.
Danes njeno ustvarjanje občudujemo v uspešnici Belo se pere na devetdeset, adaptaciji knjižne uspešnice Bronje Žakelj. Iva je zablestela tudi na premieri filma na 31. Sarajevskem filmskem festivalu, kjer je nosila čudovito vinsko rdečo obleko. Več o premieri si lahko preberete TUKAJ!
