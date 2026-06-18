Legendarna igralka Ivanka Mežan praznuje 100. rojstni dan

Ivanka Mežan danes obeležuje 100. rojstni dan. Rojena leta 1926 v Mariboru, je svojo kariero pričela sredi druge svetovne vojne, leta 1944, v partizanskem gledališču v Črnomlju. Po šolanju na ljubljanski Akademiji za igralsko umetnost se je zaposlila v ljubljanski Drami, kjer je bila članica ansambla do leta 1979.
Kdo je Ivanka Mežan?
Ivanka Mežan velja za eno najpomembnejših igralk svoje generacije, ki je svojo aktivnost nadaljevala tudi po uradni upokojitvi. Gostovala je v številnih profesionalnih gledališčih po vsej Sloveniji, od Prešernovega gledališča Kranj do Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ter tako pomembno sooblikovala slovensko gledališko produkcijo skozi celotno 20. stoletje.
Kariera Ivanke Mežan
Igralka se je sprva uveljavila v vlogah mladih deklet v klasičnem repertoarju, pozneje pa se je specializirala za psihološko zahtevnejše like zrelih žensk. Na filmskem področju je postala prepoznavna leta 1973 s filmom Cvetje v jeseni. Njena statistika je impresivna: 17 celovečernih filmov, preko 45 televizijskih dram in serij ter skoraj 100 gledaliških vlog.
Nastopala je tudi v sodobnejših produkcijah, kot je humoristična serija Trdoglavci. Poudarja, da je pri njenem delu ključna karizma: "To igralec ima ali pa ne," pravi slavljenka. Njen pristop k igri temelji na poštenem izražanju božjega daru, ki ga igralec deli s publiko.
Številna priznanja, ki jih je prejela
Uradna potrditev igralske veličine Ivanke Mežan so številne strokovne nagrade. Ključne med njimi so Borštnikov prstan (1995), nagrada bert za film (2015) in nagrada Ite Rine za življenjsko delo (2022). Od leta 2019 nosi tudi naziv častne meščanke Ljubljane.
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