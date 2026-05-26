Iz ene fotografije v mini film: trend, ki ga bomo videvale to poletje

Kolikokrat ste že posneli fotografijo, ki vam je bila v tistem trenutku všeč, potem pa je ostala nekje med stotinami drugih v galeriji? Fotografije s potovanj, večerov s prijateljicami, sončnih zahodov, koncertov ali spontanih trenutkov pogosto ujamemo z mislijo, da jih bomo nekoč objavili, uredili ali poslali naprej. A roko na srce – večina jih tam tudi ostane. To poletje pa se zdi, da se način, kako uporabljamo fotografije, spreminja. Na družbenih omrežjih že dolgo ne šteje več samo to, da je fotografija lepa. Pomembno je, da ima vzdušje, gibanje, občutek in zgodbo. In prav zato postajajo AI funkcije v telefonih ena najbolj opaznih novosti letošnjega poletja.

Ko fotografija postane video

Med zanimivejšimi novostmi letos izstopata najnovejša modela serije HONOR 600, ki prinašata funkcijo AI Image to Video 2.0. Nova funkcija na telefonih HONOR 600 in HONOR 600 Pro omogoča, da uporabnik izbere do tri fotografije in z nekaj besedami opiše, kaj želi ustvariti. Sistem nato sam pripravi nekajsekundni video primeren za story ali Reel. Rezultat ni videti kot klasičen slideshow, ampak bolj kot mini cinematic posnetek.

Zakaj je to popolno za poletje?

Na družbenih omrežjih so poleti največ fotografiramo, popularne pa so predvsem večerne fotografije – od osvetljenih ulic do koncertov, večerij na terasah in fotografiranja lune. A prav nočne fotografije so običajno največji izziv večine telefonov. Umetna svetloba lahko hitro naredi kožo preveč rumeno, obraz zamegli ali prizoru odvzame pravo vzdušje. Pri novih modelih serije HONOR 600 ima zato pomembno vlogo umetna inteligenca. AI Color Engine pomaga, da fotografije pri umetni svetlobi ne dobijo nenaravnih rumenih ali rdečih tonov, zato so koža, mesto in večerna atmosfera videti bolj naravno.

icon-expand Če smo telefone nekoč uporabljali predvsem za fotografiranje, jih danes uporabljamo za ustvarjanje vsebine. Razlika je velika FOTO: Arhiv naročnika

Telefona vključujeta tudi AI Super Zoom 2.0 in funkcijo SuperMoon 2.0, namenjeno fotografiranju lune. To je ena tistih funkcij, ki jo največkrat preizkusimo ravno na dopustu – ko sedimo ob morju, opazimo ogromno luno nad obzorjem in jo želimo ujeti tako, kot jo vidimo v živo.

Urejanje fotografij postaja bolj podobno pogovoru

AI Photos Agent omogoča, da fotografijo urejaš skoraj tako, kot bi pisal sporočilo. Namesto zapletenih nastavitev telefon preprosto razume ukaze, kot so odstrani ozadje, dodaj toplejšo svetlobo ali spremeni barvo las. Tak način urejanja je postal posebej priljubljen pri generaciji, ki večino vsebin ustvarja direktno na telefonu in želi hiter rezultat brez dolgega urejanja in zahtevne montaže.

icon-expand Funkcija SuperMoon 2.0 za fotografiranje lune take, kot jo vidiš v živo FOTO: Arhiv naročnika

Prav v tem duhu sta zasnovana tudi nova HONOR 600 in HONOR 600 Pro. Združujeta zmogljivo kamero, AI funkcije in enostavno ustvarjanje videov iz fotografij, zato lahko poletni utrinki hitreje postanejo vsebina, pripravljena za deljenje. Za vse, ki želijo iz svojih fotografij ustvariti nekaj več, brez dodatnih aplikacij in dolgega urejanja.

Poletna ponudba za nove ustvarjalne trenutke