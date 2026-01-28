Jakob Potočnik: Ko vzdržljivost postane način življenja

Tam, kjer se večina ljudi umika nevarnostim, Jakob Potočnik stopa proti njim. Ne zaradi iskanja pozornosti, temveč zaradi potrebe po gibanju, raziskovanju in preseganju lastnih meja. Njegovo življenje je sestavljeno iz višine, hitrosti in nepredvidljivih razmer – a tudi iz premisleka, discipline in močne povezanosti z ljudmi, ki mu stojijo ob strani. To, da se vse ustavi, se zgodi precej redko, pravi Jakob. Kadar se, dobim občutek nelagodja. Občutek imam, da zamujam življenje in da me tam zunaj čaka ogromno novih izkušenj. Želja po več – več višine, več hitrosti, več globine – se je začela zelo zgodaj. Že kot otrok sem se vzpenjal po drevesih, nato nadgrajeval v športno plezanje, plezanje v naravi, hribe, potapljanje, jamarstvo, motociklizem, skoke s padalom ... Pri vsakem hobiju lahko greš še globlje, še višje in še hitreje. Tako narašča tudi želja po večjih ciljih in uspehih. A Jakob ni iskalec adrenalina brez kompasa. Njegov pristop je premišljen, skoraj ritualen. Prijatelji me označujejo za adrenalinskega odvisneža', vendar ne glede na to, koliko skokov imaš, si pred vsakim odskokom vzameš tisto minuto, si zbistriš glavo, preveriš opremo in se pri sebi prepričaš, da si sposoben zadevo izpeljati varno. Navzven morda deluje impulzivno, a v resnici je to šport, ki ga jemlje z razumom. Pogum vedno spremljata razum in zdrava pamet, doda. Meja med pogumom in norostjo zanj ni zabrisana – je jasna, natančno začrtana z izkušnjami, treningom in odgovornostjo.

Prisotnost, ki se ne ponovi

Eden najmočnejših trenutkov njegove poti se je zgodil konec leta 2025, ko je postavil izjemen rekord – iz najvišje do najnižje točke v Sloveniji, z vrha Triglava do 40 metrov pod morsko gladino, v treh urah in osemnajstih minutah. A ko govori o tem, se ne ustavi pri številkah. Pravi trenutek sem občutil, ko smo skupaj z družino in najbližjimi prijatelji, ki so me podpirali in spodbujali, nazdravili ob kozarcu penečega vina. Zanj je bistvo v zgodbi. Vsak dan bi rad ustvaril zgodbo, ki jo bom lahko ponosno povedal svojim vnukom. In zgodbe nastajajo v trenutkih, ki trajajo le sekundo. Resnični moment traja sekundo. Če ga zamudiš, ostane samo zgodba brez dokaza. Zato je pomembno, da si pripravljen. Da reagiraš takoj. Da si prisoten tukaj in zdaj.

Ko gre kaj narobe

Jakob se dobro zaveda, da v ekstremnih razmerah ni prostora za paniko. Ko nekaj ne gre po načrtih, preklopiš v način reševanja. Panika ne pomaga nikomur. Izkušnje, trening in ekipa takrat naredijo razliko. Tehnologiji ne pripisuje vsemogočnosti, a njeno vlogo jemlje resno. Tehnologija me vedno spremlja in mi lahko v najbolj skrajnih situacijah reši življenje.

Telefon zanj ni statusni simbol, temveč orodje. Hitrost, zanesljivost in kamera, ki ne razmišlja predolgo. Trenutki se ne ponovijo. In ko si ves dan v gibanju, je ena stvar nepogrešljiva: Baterija in odpornost sta ključnega pomena. Svoboda zanj pomeni gibanje brez bremen. FreeFly – ko s prijatelji ob sončnem zahodu nekje v tujini, brez skrbi in obveznosti, padam skozi oblake. A svoboda je tudi sposobnost, da se po vsakem izzivu vrneš na tla – dobesedno in metaforično. Dobesedno pomaga, če odprem padalo, se nasmehne. In po vsakem velikem izzivu sledi ritual. Kot pravi sam, citirajoč Napoleona: Dans la victoire, on mérite le champagne, dans la défaite, on en a besoin.

Življenjski slog, ki zahteva več

Jakobov način življenja zahteva opremo, ki zdrži tempo, teren in nepredvidljivost. Vzdržljivost, dolgo baterijo, odpornost na udarce, vodo in mraz. In da dela takrat, ko jo najbolj rabiš. Prav zato se njegov svet naravno povezuje z novo serijo REDMI Note 15, zasnovano za resnični svet in vsakodnevne izzive. To ni telefon za vitrine, temveč za ljudi, ki živijo polno, se premikajo, tvegajo in ustvarjajo zgodbe.

Ko govori o pogumu, Jakob ostaja prizemljen: Svetoval bi, da vsak stopi izven cone udobja. Takrat spoznaš, da je točka največje nevarnosti hkrati točka najmanjšega strahu. Njegov življenjski slog je težko opisati z eno besedo. Zato si je izmislil svojo – dolgo, skoraj neizgovorljivo nemško sestavljanko, ki združuje adrenalin, pustolovščino, družino, prijateljstvo, skupnost, mejne izkušnje in samouresničitev. In prav v tem je bistvo: življenje, ki se ne ukloni, temveč vztraja. Odporno kot titan. Pri Jakobovem načinu življenja povezljivost ni vedno samoumevna. Njegovi izzivi ga pogosto vodijo v odmaknjene kraje, visoko v gore ali v okolja, kjer mobilni signal ni zagotovljen. Prav zato mu pride prav, da modeli Pro serije REDMI Note 15 omogočajo Xiaomi Offline Communication – glasovno komunikacijo na večkilometrskih razdaljah tudi brez omrežne pokritosti. V situacijah, kjer je stik z ekipo ali bližnjimi ključen za varnost, takšna funkcija pomeni več miru in zanesljivosti. Pri zahtevnih pogojih dodatno vlogo igra tudi Xiaomi Surge T1S Tuner, ki v modelu REDMI Note 15 Pro+ 5G skrbi za stabilnejše delovanje satelitskih sistemov, Wi-Fi povezav, Bluetootha in mobilnega omrežja. Za Jakoba to pomeni bolj zanesljivo navigacijo, manj prekinitev in tehnologijo, ki mu sledi tudi takrat, ko se giblje zunaj ustaljenih poti.

