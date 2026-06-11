To so bili njegovi zadnji trenutki

V Los Angelesu je bil ubit 81-letni igralec James Handy, znan po svojih vlogah v številnih filmskih uspešnicah, med drugim v Jumanji in NYPD Blue. Incident se je zgodil 3. junija pred njegovo hišo v Tarzani, ko ga je po navedbah policije domnevno zabodel 44-letni Michael Gledhill.

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Igralec je bil prepeljan v lokalno bolnišnico, kjer so potrdili, da je umrl zaradi vbodne rane v prsni koš. Handyjeva partnerka Wendy Gledhill je za portal Daily Mail potrdila, da se je napad zgodil okoli 9. ure zjutraj, ko je Handy odšel po časopis, kar je bila njegova ustaljena jutranja rutina.

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Kaj se je zgodilo?

Po poročanju policije je 44-letni Michael Gledhill domnevno sam poklical nujno pomoč po napadu. LAPD poroča, da je operaterju povedal bizarne in grozljive besede: "Sem sin ljudi, pravkar sem ubil grešnega človeka."

icon-expand James Handy - hiša FOTO: Profimedia

Kdo je Michael Gledhill?

Wendy Gledhill je za California Post pojasnila, da je bil njen sin bolnik s shizofrenijo in da se boji, da tisti teden ni jemal svoje terapije. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so igralca Handyja našli v nezavesti na trati s hudo rano na prsnem košu, medtem ko jih je Gledhill sam zaustavil in se predal, češ da je on oseba, ki jo iščejo.

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Kdo je James Handy?

James Handy je bil ameriški filmski in televizijski igralec z več kot 50-letno kariero, v kateri je zgradil status enega najbolj prepoznavnih stranskih igralcev v Hollywoodu. Rodil se je leta 1943 v New Yorku in se v igralski svet podal že v mladosti, pozneje pa postal izjemno cenjen zaradi svoje sposobnosti, da tudi manjšim vlogam doda težo, toplino in avtentičnost. Njegov obraz je bil gledalcem znan, četudi mnogi niso vedno znali takoj povezati imena; bil je tisti tip igralca, ki ga prepoznaš takoj, ko se pojavi na zaslonu.

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Handy je nastopil v številnih filmskih uspešnicah, med drugim v Jumanji, Arachnophobia, Unbreakable, Logan, K-9 ter v priljubljenih serijah, kot so NYPD Blue, Profiler, Alias, Cold Case in Criminal Minds. Pogosto je upodabljal policiste, detektive, zdravnike ali avtoritativne figure, saj je imel naravno karizmo in prepričljiv nastop. Režiserji so ga oboževali zaradi profesionalnosti, gledalci pa zaradi njegove sposobnosti, da v vsak lik vnese človečnost in subtilno emocijo.

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