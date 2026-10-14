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Jan Plestenjak - ig
Novice

Jan Plestenjak sprejel eno najtežjih odločitev v karieri

N. Č.
14. 10. 2026 09.17
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Po več odpovedanih koncertih je Jan Plestenjak sprejel težko odločitev. Zaradi zdravstvenih težav se za nedoločen čas poslavlja od koncertnih odrov in se osredotoča na okrevanje.

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Eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, Jan Plestenjak, je svoje oboževalce presenetil z novico, da do nadaljnjega ne bo več nastopal. Po zdravstvenih zapletih, ki so se pojavili po virozi, se je odločil, da bo vse moči usmeril v zdravljenje in okrevanje.

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Težka odločitev po zdravstvenih zapletih

Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je avgustovska viroza pri pevcu povzročila poškodbe živcev in mišic v grlu. Njegove glasilke sicer niso poškodovane, a okrevanje bo dolgotrajno in bo zahtevalo veliko discipline ter potrpežljivosti.

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Zapis, ki ga je delil na družbenih omrežjih

Priljubljeni pevec je na družbenih omrežjih zapisal: "Dragi moji, konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene. Žal bom moral odjaviti še sedem koncertov v letošnjem letu." 

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"Pred mano je dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje. Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej. Pesem, ki bo zaplula med vas, sem posnel enajst dni pred boleznijo. Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen, ker je zelo osebna, čustvena in slavi ljubezen, predanost in vse tisto, kar se ne da razložiti z razumom. Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami... Rad vas imam in zelo vas bom pogrešal. Vaš Jan."

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Ob najtežjem obdobju ga podpira žena

Ob strani mu stoji žena Tadeja, s katero sta lani stopila v zakonski stan. Prav ob prvi obletnici poroke je izdal tudi novo pesem Midva imava se, ki jo je posnel le nekaj dni pred boleznijo. Naslov pesmi nosi posebno simboliko, saj gre za besede, ki krasijo njuna poročna prstana.

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Po pevčevih besedah je pesem zelo osebna in predstavlja nekakšno ljubezensko pismo njegovi ženi. Videospot je nastal na Škofjeloškem gradu, kjer sta se tudi poročila.

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Oboževalci mu pošiljajo podporo

Novica o njegovem umiku z odrov je med oboževalci sprožila val spodbudnih sporočil. Mnogi mu želijo predvsem uspešno okrevanje in vrnitev na koncertne odre, kjer je v preteklih letih ustvaril nepozabne glasbene trenutke. Za zdaj pa bo moral enega največjih slovenskih glasbenih imen postaviti zdravje na prvo mesto.

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