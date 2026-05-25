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Jana Morelj Vidmar - ig
Novice

Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet

N. Č.
25. 05. 2026 08.28
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Radijska voditeljica in vremenarka Jana Morelj Vidmar je ob prvi obletnici poroke s partnerjem Markom Vidmarjem presenetila svoje sledilce z novimi fotografijami, ki jih do zdaj ni delila z javnostjo.

Radijska voditeljica in vremenarka Jana Morelj Vidmar je ob prvi obletnici poroke razveselila svoje sledilce z novimi fotografijami, ki jih do zdaj ni delila z javnostjo. Čeprav je poroka potekala že lani, je Jana šele zdaj začutila, da je pravi trenutek, da pokaže še nekaj drobcev tega čudovitega dne.

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Njuna poroka na Dvorcu Turn je bila že ob prvih objavah opisana kot intimna, pristna in polna topline. Jana je večkrat poudarila, da si je želela preprostosti, sproščenosti in ljudi, ki ji pomenijo največ. Obred je potekal v krogu najbližjih, posebno mesto pa je imel njen dolgoletni sodelavec in prijatelj Denis Avdić, ki je prevzel vlogo poročne priče. Vzdušje je bilo sproščeno, polno smeha, dobre glasbe in spontanih trenutkov, ki so se nadaljevali pozno v noč.

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Delila še nekaj utrinkov

Ob obletnici je Jana razkrila še nekaj utrinkov, ki so bili do zdaj skriti v njenem zasebnem arhivu. Med njimi so nežni trenutki tik po izrečenem da, detajli poročne obleke, iskreni pogledi med mladoporočencema in drugi sproščeni prizori, ki razkrivajo, kako zelo sta uživala v svojem dnevu. Fotografije odražajo preplet elegance in preprostosti, ki je zanju tako značilen, ter čustveno toplino, ki je zaznamovala celotno slavje.

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Sledilci so se na objavo odzvali z navdušenjem in številnimi čestitkami. Mnogi so zapisali, da Jana izžareva srečo in mir, drugi pa so pohvalili njeno odločitev, da si je vzela čas in utrinke delila šele zdaj, ko jih lahko pogleda z malo distance in veliko hvaležnosti. Prav ta iskrenost in dostopnost je tisto, zaradi česar Jana vedno znova pritegne pozornost in naklonjenost javnosti.

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Več o njuni poroki si sicer lahko preberete TUKAJ!

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KOMENTARJI (2)

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Lolekman9875 25. 05. 2026 10.18
5 1
Kapa pa ocala na poroki? Se koga boji..?
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športnik66 25. 05. 2026 08.35
8 1
Zakaj ima pa tale tip kapo gor? Vsaj na svoji poroki bi jo lahko dol dal. 😂
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