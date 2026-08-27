Iz igralke v žirantko: Jara Sofija Ostan o nenavadni izkušnji na Sarajevskem filmskem festivalu

Kako se kot mlada igralka znajdeš v filmskem svetu, kaj ti je v redu, kaj ti je težko?

Na splošno je kar težko, se pa ne pritožujem. Zavedam se, da sem zelo priviligirana, da sem lahko tukaj, in da sem bila kot 20-letnica povabljena v žirijo. Čutim tudi spoštovanje mene, kot mlade ženske. Je pa izziv navigirati po uspehu, ki sem ga imela kot igralka po svojem prvem filmu. Ukvarjam se s tem, kako iti naprej, kako sprejeti, da ne bom takoj delala še enega takega filma. Da bo malo trajalo, da nekako vseeno vzpostavim svojo kariero, da delam in da ni treba, da dosežem pričakovanja, ki so bila vzpostavljena s filmom Kaj ti je deklica, in z nagradami. Ampak, kot sem rekla, sem samo zelo, zelo hvaležna. Poskušam se malo ustaviti, ponotranjit to, kar se dogaja, pa v tem uživati. Poleg tega pa posrkati znanje, ki ga lahko dobim, vse vtise, ljudi, ki jih lahko spoznam. Tako da sem res vesela, da sem lahko tukaj, da sem del tega.

Kako je biti v žiriji? Oziroma, kakšna je razlika med tem, da ste lani imeli svoj film, zdaj si pa članica žirije in filme gledaš?

Zelo drugačen občutek je. Mislim, da te tudi ljudje gledajo drugače. Imam občutek, da če se prikažeš kot igralka, se pričakuje, da lepo izgledaš, pa da si na rdečem tepihu in da si dobro oblečena. Zdaj pa se pričakuje dejansko od mene tudi, da sproduciram neko strokovno in analitično mnenje. Se počutiš malo, kot da si strokovnjak. In da moraš pokazati vse, kar imaš, vse, kar veš, vse, kar lahko opaziš, kar s svojim mnenjem lahko doprineseš. Da znaš tudi biti kritik. Kar je zelo zanimiva pozicija.

icon-expand Jara Sofija Ostan FOTO: Profimedia

Se je težko odločati?

Zdaj ja, ker nisem še vsega pogledala. Mislim, da ko bom vse videla, danes gledam še drugi del, se bom lahko nekako orientirala. Si pa, glede na ogledano, predstavljam, da bo težko izbrati le enega zmagovalca, saj bo treba v zakup vzeti vsa naša mnenja in poglede, umetniško izražanje ustvarjalcev, sporočilo filma, avtentičnost pripovedi ... Je pa zelo zanimivo, dobro se razumemo. Mislim, da se bomo tudi dobro pogovarjali. Zanima me kaj bodo drugi opazili, kako bo to vplivalo name in kako bomo vplivali drug na drugega. Zdaj ima vsak malo časa, da sam pri sebi prespi, razmisli. Potem pa nastopi iskanje kompromisov in skupnih tal. Sta pa Vladimir in Adem čudovita sožiranta in se res veselim žiriranja.

Ti uspe še ujeti kaj festivalskega občutka, si ogledati kakšen film izven teh, ki jih ocenjujete?

Zelo sem bila ambiciozna kaj vse bom naredila, na katere dogodke bom šla in katere filme bom gledala. Zdaj pa se malo mirim s tem, da sem tukaj z neko nalogo, ki bi jo rada dobro opravila in da sem pri tem zbrana. Veliko teh filmov bom lahko pogledala še kasneje. Hvala za pogovor in uspešno žiriranje.

icon-expand Jara Sofija Ostan FOTO: Profimedia

Igralka Jara Sofija Ostan (2006) je svoj prvenec "Kaj ti je deklica?" posnela pod taktirko režiserke Urške Đukić. Film je bil prvič prikazan na lanskem festivalu Berlinale 2025 v sekciji Perspektive. Za vlogo Lucije je lani osvojila nagradi Adriatic Film Awards in Vesno na 28. Festivalu FSF v Portorožu za glavno žensko vlogo. Je tudi dobitnica nagrade za igro Srebrni pav, na Mednarodnem festivalu IFFI v Indiji. Igralka Jara Sofija Ostan (2006) je svoj prvenec "Kaj ti je deklica?" posnela pod taktirko režiserke Urške Đukić. Film je bil prvič prikazan na lanskem festivalu Berlinale 2025 v sekciji Perspektive. Za vlogo Lucije je lani osvojila nagradi Adriatic Film Awards in Vesno na 28. Festivalu FSF v Portorožu za glavno žensko vlogo. Je tudi dobitnica nagrade za igro Srebrni pav, na Mednarodnem festivalu IFFI v Indiji.