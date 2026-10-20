Poročila sta se na istem mestu, kjer jo je zaprosil za roko

Igralec Jason Segel , ki ga številni še danes najbolj poznajo po vlogi Marshalla Eriksena v priljubljeni seriji Kako sem spoznal vajino mamo , se je poročil s partnerico Kaylo Radomski . Par je usodni da izrekel minulo soboto v Kaliforniji, novica pa je hitro zaokrožila po svetovnih medijih.

Po 2 letih razmerja sta se odločila za zelo pomemben korak

Poročni obred je potekal v botaničnih vrtovih knjižnice Huntington v Pasadeni. Lokacija za mladoporočenca ni bila izbrana naključno, saj jo je igralec izbral tudi za romantično zaroko leta 2025 . Prav tam je Kaylo Radomski zaprosil, leto pozneje pa sta si na istem mestu obljubila večno zvestobo.

Nevesta je po poroki na družbenih omrežjih delila utrinke s slavja in zapisala, da je bil dan kot iz sanj . Fotografije para so hitro navdušile oboževalce, ki so zvezdniku ob pomembnem življenjskem koraku množično čestitali.

Jason Segel in Kayla Radomski sta bila prvič skupaj opažena oktobra 2023, ko sta obiskala priljubljeni dogodek Halloween Horror Nights v Hollywoodu. Kot par sta se prvič uradno predstavila javnosti januarja 2024 na podelitvi zlatih globusov.

Njuna zveza je od takrat postajala vse resnejša, zaroko pa sta oznanila junija 2025. Takrat je plesalka na Instagramu objavila fotografije snubitve in ob njih zapisala preprost, a zgovoren: 'Za vedno da'.

Par je svojo zaroko januarja proslavil z zabavo v restavraciji Cannonball v South Pasadeni v Kaliforniji, piše People. V videoposnetku v zgodbi na Instagramu, ki ga je takrat objavila Kayla, je bilo mogoče slišati Segela, kako pravi: "Komaj čakam, da se poročim s Kaylo".

"Vse življenje je bilo delo moja ljubljena, zdaj pa se je moj pogled na stvari popolnoma spremenil in doživljam najlepše trenutke svojega življenja. Resnično uiživam," pa je o svoji sreči še povedal Segel v oddaji Jimmy Kimmel Live.