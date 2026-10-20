Poročila sta se na istem mestu, kjer jo je zaprosil za roko

Igralec Jason Segel, ki ga številni še danes najbolj poznajo po vlogi Marshalla Eriksena v priljubljeni seriji Kako sem spoznal vajino mamo, se je poročil s partnerico Kaylo Radomski. Par je usodni da izrekel minulo soboto v Kaliforniji, novica pa je hitro zaokrožila po svetovnih medijih.
Poročila sta se na lokaciji s posebnim pomenom
Poročni obred je potekal v botaničnih vrtovih knjižnice Huntington v Pasadeni. Lokacija za mladoporočenca ni bila izbrana naključno, saj jo je igralec izbral tudi za romantično zaroko leta 2025. Prav tam je Kaylo Radomski zaprosil, leto pozneje pa sta si na istem mestu obljubila večno zvestobo.
Nevesta je po poroki na družbenih omrežjih delila utrinke s slavja in zapisala, da je bil dan kot iz sanj. Fotografije para so hitro navdušile oboževalce, ki so zvezdniku ob pomembnem življenjskem koraku množično čestitali.
Ljubezenska zgodba se je začela pred tremi leti
Jason Segel in Kayla Radomski sta bila prvič skupaj opažena oktobra 2023, ko sta obiskala priljubljeni dogodek Halloween Horror Nights v Hollywoodu. Kot par sta se prvič uradno predstavila javnosti januarja 2024 na podelitvi zlatih globusov.
Njuna zveza je od takrat postajala vse resnejša, zaroko pa sta oznanila junija 2025. Takrat je plesalka na Instagramu objavila fotografije snubitve in ob njih zapisala preprost, a zgovoren: 'Za vedno da'.
Par je svojo zaroko januarja proslavil z zabavo v restavraciji Cannonball v South Pasadeni v Kaliforniji, piše People. V videoposnetku v zgodbi na Instagramu, ki ga je takrat objavila Kayla, je bilo mogoče slišati Segela, kako pravi: "Komaj čakam, da se poročim s Kaylo".
"Vse življenje je bilo delo moja ljubljena, zdaj pa se je moj pogled na stvari popolnoma spremenil in doživljam najlepše trenutke svojega življenja. Resnično uiživam," pa je o svoji sreči še povedal Segel v oddaji Jimmy Kimmel Live.
Kdo je Kayla Radomski?
Čeprav širši javnosti ni tako znana kot njen mož, Kayla Radomski ni novinka v svetu zabave. Ameriška plesalka in igralka je prepoznavnost pridobila leta 2009, ko je kot tekmovalka nastopila v peti sezoni priljubljenega plesnega šova So You Think You Can Dance, kjer je osvojila četrto mesto.
V letih, ki so sledila, je sodelovala pri različnih televizijskih in filmskih projektih ter nastopala na velikih glasbenih dogodkih. V zadnjih letih pa jo je bilo pogosto mogoče videti ob Jasonu Seglu na hollywoodskih premierah in prireditvah.
Še vedno ga najbolj povezujejo z Marshallom
Čeprav je Jason Segel v karieri nanizal številne odmevne vloge, ga gledalci še vedno najpogosteje povezujejo z likom Marshalla Eriksena iz serije Kako sem spoznal vajino mamo. S svojim humorjem, srčnostjo in zvestobo je postal eden najbolj priljubljenih televizijskih likov zadnjih dveh desetletij.
V zadnjih letih navdušuje tudi v uspešni seriji Shrinking, kjer igra terapevta Jimmyja Lairda. Vloga mu je prinesla nove pohvale kritikov in dokazala, da ostaja eden najbolj priljubljenih televizijskih igralcev svoje generacije.
Vir: People.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV