Ganljiv zapis 30-letne hčerke pokojne igralke

Jennifer Runyon je umrla 6. marca 2026. Novico o njeni smrti je družina sporočila prek Facebooka. "Minuli petek je umrla naša ljubljena Jennifer, dolgo in težko pot pa je zaključila obdana z družinskimi člani. Vedno se je bomo spominjali po njeni ljubezni do življenja ter predanosti družini in prijateljem. Vemo, da nas od zgoraj gleda s svojim čudovitim nasmehom. Počivaj v miru, naša Jenn," so zapisali v objavi.

Čeprav vzrok smrti ni bil uradno potrjen, je njena prijateljica, igralka Erin Murphy, v objavi na družbenih omrežjih zapisala, da je Jennifer umrla za rakom. "Z veliko žalostjo sporočam, da je moja prijateljica Jennifer Runyon Corman umrla po kratkem boju z rakom," se je glasila njena izjava.