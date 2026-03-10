Ganljiv zapis 30-letne hčerke pokojne igralke

Jennifer Runyon je umrla 6. marca 2026. Novico o njeni smrti je družina sporočila prek Facebooka. "Minuli petek je umrla naša ljubljena Jennifer, dolgo in težko pot pa je zaključila obdana z družinskimi člani. Vedno se je bomo spominjali po njeni ljubezni do življenja ter predanosti družini in prijateljem. Vemo, da nas od zgoraj gleda s svojim čudovitim nasmehom. Počivaj v miru, naša Jenn," so zapisali v objavi.
Čeprav vzrok smrti ni bil uradno potrjen, je njena prijateljica, igralka Erin Murphy, v objavi na družbenih omrežjih zapisala, da je Jennifer umrla za rakom. "Z veliko žalostjo sporočam, da je moja prijateljica Jennifer Runyon Corman umrla po kratkem boju z rakom," se je glasila njena izjava.
"Z nekaterimi ljudmi veš, da si prijatelj, še preden jih sploh spoznaš. Bila je posebna ženska. Pogrešala te bom, Jenn. Moje misli so s tvojo družino in čudovitimi otroki," je še zapisala.
Ganljiv zapis, ki ga je delila Bayley Corman
Ganljiv zapis pa ji je na družbenih omrežjih posvetila tudi 30-letna Bayley Corman. "Vse najboljše v meni prihaja od tebe. Vse bi dala za še en dan skupaj," je zapisala ob seriji njunih skupnih fotografij in posnetkov ter dodala: "Najprijaznejša in najbolj sočutna oseba, kar sem jih kdaj poznala. Moja najboljša prijateljica. Na to nisem bila pripravljena."
Bayley Corman je prav tako igralka
Bayley Corman je prav tako igralka. Nastopila je v epizodah serij NCIS: Los Angeles, 2 Broke Girls, Bel-Air, Modern Family in Jane the Virgin. Vidimo jo lahko tudi v nekaterih filmih, kot so Kidnapped to the Island, Most Likely to Murder in The Matchmaker's Playbook.
Bayleyjeva se je sicer zaročila decembra 2025, kot je razvidno iz njenega Instagram profila. Medtem se je njen brat Wyatt poročil junija 2023 v Idahu, poroča People.
Vir: people.com
