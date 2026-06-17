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Jeremy Clarkson
Novice

V oddaji razkril pretresljivo diagnozo, gre za agresivno obliko bolezni

N. Č.
17. 06. 2026 09.09
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Jeremy Clarkson je potrdil, da bije bitko z rakom. Novico je razkril v svoji seriji Clarksonova kmetija, povedal pa je tudi, da gre za agresivno obliko bolezni.

Televizijski voditelj Jeremy Clarkson je v svoji seriji Clarksonova kmetija, ki se je snemala v letu 2025, potrdil, da ima raka. Diagnoza je bila javnosti razkrita to sredo, ko so izšle nove epizode. Clarkson je pojasnil, da je diagnozo dobil že maja in da gre za agresivno obliko bolezni, vendar so jo odkrili v zgodnji fazi. "Prejšnji teden sem izginil na biopsijo in izkazalo se je, da je rak," je povedal v oddaji. 

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Zaradi zdravljenja mu je bil odstranjen del prostate. Novico je najprej sporočil svojima sodelavcema na kmetiji, Kalebu Cooperju in Charliju Irelandu, ki sta bila ob slišanem vidno pretresena. Voditelj je obljubil, da bo z njim vse v redu, čeprav bo nekaj časa odsoten.

Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson FOTO: Profimedia

Diagnozo je razkril kar v novi sezoni svoje serije

V oddaji Clarksonova kmetija je Jeremy natančno opisal potek odkrivanja bolezni. Povedal je, da se je moral za nekaj časa umakniti zaradi biopsije. "Je rak in je agresiven, a je ulovljen zelo zgodaj," je dejal voditelj. Zdravniki so se odločili za odstranitev dela prostate kot del primarnega zdravljenja. 

Clarkson je poudaril, da za bolezen ve že od meseca maja, a ni povsem jasno, kdaj so bili te prizori posneti, piše BBC. Pojasnil je, da bo za kratek čas moral opustiti svoje običajne dejavnosti na kmetiji, saj potrebuje čas za okrevanje. Novico sta s šokom sprejela Kaleb in Charlie, ki nista pričakovala tako resnega preobrata sredi sezone.

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Šibko zdravje že pred diagnozo

Že pred diagnozo raka so imeli gledalci vpogled v Clarksonovo šibko zdravje. V peti sezoni serije je opisal nujno srčno proceduro, ki jo je prestal oktobra leta 2024, piše BBC. Takrat so mu vstavili stent v zamašeno arterijo, da bi preprečili srčni zastoj. Jeremy je te izkušnje uporabil za ozaveščanje gledalcev o zdravju moških po 60. letu starosti, še dodajajo.

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Težave s srcem in zdajšnja diagnoza agresivnega raka prostate pomenita, da je bilo zadnje leto za televizijskega zvezdnika izjemno naporno. Kljub temu Jeremy ostaja osredotočen na okrevanje in hitro vrnitev v vsakdanje kmetijske obveznosti.

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Vir: BBC

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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