Novice / Oglas

Jesenska prenova doma za več udobja in manj stroškov

P.R.
20. 11. 2025 13.15
0

Jesen je idealen čas, da se lotite prenove doma in ob tem zamenjate stara strešna okna. Sodobna okna z naprednimi izolacijskimi materiali in pametnimi rešitvami namreč poskrbijo za več svetlobe, manj toplotnih izgub in prijetnejše bivalno okolje v vseh vremenskih razmerah. Menjava je preprosta, hitra in brez zapletov, izkoristite pa lahko tudi odlično jesensko ugodnost.

Izbira ustreznih strešnih oken je pri prenovi ena ključnih odločitev, ki močno vpliva na kakovost bivanja. Sodobna strešna okna so zasnovana z naprednimi izolacijskimi materiali in natančnimi tehnikami tesnjenja, kar učinkovito zmanjšuje toplotne izgube v hladnejšem delu leta. S tem okna prispevajo k manjši porabi energije za ogrevanje in pomagajo znižati mesečne stroške. Poleg toplotne učinkovitosti pa takšna okna zagotavljajo tudi odlično zvočno izolacijo, ki zmanjša vpliv zunanjega hrupa ter s tem ustvarja prijetno, mirno bivalno okolje skozi vse leto. In kateri materiali, izdelki in rešitve bodo poskrbeli, da bo vaš dom jeseni res udoben in brezskrben?

Elegantna rešitev, ki ne potrebuje vzdrževanja

Med najbolj priljubljenimi izbirami strešnih oken so zagotovo plastificirana strešna okna VELUX, saj združujejo trajnost, eleganco in popolno brezskrbnost pri uporabi. Izdelana so iz materialov, ki ne zahtevajo dodatnega vzdrževanja, hkrati pa še vrsto let ohranjajo prvotni videz in funkcionalnost. Vgrajena prezračevalna loputa omogoča vodoodporno prezračevanje tudi pri zaprtih oknih, zato je zrak v prostoru vedno svež.

Uporabniki lahko izbirajo med različnimi tipi zasteklitve in stopnjami izolativnosti ter med sredinsko vpetimi modeli z odpiralno ročico zgoraj ali panoramskimi okni, ki se odpirajo spodaj in ponujajo še več svetlobe in boljši razgled. Okna so preprosta za čiščenje in zasnovana za dolgo življenjsko dobo, kar jih uvršča med najbolj priljubljene izbire pri prenovah in novogradnjah. Odlično se obnesejo v kuhinjah in kopalnicah, saj so odporna proti vlagi.

Okna so preprosta za čiščenje in zasnovana za dolgo življenjsko dobo.
Okna so preprosta za čiščenje in zasnovana za dolgo življenjsko dobo.FOTO: Arhiv naročnika

Brez skrbi, okna se zaprejo sama

Plastificirana strešna okna so na voljo v elektrificirani različici, ki v sodobne domove prinaša novo raven udobja in nam s svojimi pametnimi funkcijami olajša vsak dan. Jeseni, ko so dnevi krajši in je zrak v zaprtih prostorih pogosto vlažnejši, takšna okna poskrbijo za prijetno in zdravo bivalno okolje brez dodatnega truda. Z enim dotikom lahko prezračite prostor, ne da bi vstali s kavča, medtem ko vgrajeni dežni senzor samodejno zapre okno ob prvih kapljah, kar omogoča varno prezračevanje v vsakem vremenu.

Za popolno udobje je na voljo tudi povezava s pametnimi rešitvami, kot sta VELUX App Control in VELUX ACTIVE z NETATMO, prek katerih lahko nastavite urnike, spremljate kakovost zraka in omogočite samodejno prezračevanje glede na temperaturo in vlago v prostoru.

Z enim dotikom lahko prezračite prostor, ne da bi vstali s kavča.
Z enim dotikom lahko prezračite prostor, ne da bi vstali s kavča.FOTO: Arhiv naročnika

Menjava strešnih oken je hitra in preprosta

Menjava strešnega okna je hitrejša in enostavnejša, kot si večina predstavlja. S pomočjo usposobljenega izvajalca montaže je postopek običajno zaključen v enem dnevu, in to brez večjih gradbenih posegov in nereda. Pomembno je le, da zamenjavo prepustite strokovnjaku, ki bo poskrbel za natančno izvedbo, pravilno tesnjenje in popolno prileganje, saj bo le tako vaš dom ostal varen, svetel in brez toplotnih izgub.

Jesenska ugodnost: vračilo ob nakupu

Če razmišljate o prenovi ali zamenjavi starih strešnih oken, je zdaj idealen trenutek. Med 14. oktobrom in 8. decembrom 2025 lahko ob nakupu plastificiranih strešnih oken VELUX z dvo- ali troslojno zasteklitvijo prejmete 90 evrov povračila za vsako kupljeno okno. Račun nakupa preprosto fotografirate ali skenirate ter ga priložite v spletni obrazec za prijavo. Po potrditvi bo vračilo v 20 dneh nakazano neposredno na vaš bančni račun. Poleg tega lahko izkoristite tudi brezplačno strokovno svetovanje, ki vam bo pomagalo pri načrtovanju prenove, ureditvi mansarde ali gradnji novega doma.

Poleg tega lahko izkoristite tudi brezplačno strokovno svetovanje.
Poleg tega lahko izkoristite tudi brezplačno strokovno svetovanje.FOTO: Arhiv naročnika

Jesen je zagotovo čas, ko svoj dom pripravljamo na zimo. Pravočasno poskrbite, da bo vaš toplejši, svetlejši, udobnejši in pametnejši kot kadar koli prej.

Naročnik oglasne vsebine je Velux

