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Kristin Solberg - ig
Novice

Tako lepa je bila na poročni dan izbranka norveškega smučarskega skakalca

N. Č.
04. 08. 2026 15.57
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Norveški skakalec Johann Andre Forfang se je poročil s svojo partnerko Kristin Solberg. Par, ki ima sina Hermana, je po letih skupnega življenja zdaj tudi uradno zakonsko povezan.

Norveški smučarski skakalec Johann Andre Forfang se je minuli vikend poročil. Poroka je potekala v znani katedrali Nidaros v Trondheimu. Forfang in njegova izbranka Kristin Solberg sta skupaj od leta 2022, leto dni po rojstvu sina Hermana pa sta se odločila, da svojo zvezo še uradno potrdita z zakonom.

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Nevesta je blestela v prefinjeni poročni obleki

Posebno pozornost je na poročni dan pritegnila tudi nevesta. Na fotografijah, ki sta jih mladoporočenca objavila na Instagramu, je videti v elegantni beli poročni obleki minimalističnega kroja. Obleka z ozkimi naramnicami in padajočo silhueto je poudarila brezčasno eleganco, celoten videz pa je dopolnila z nežnim bisernim nakitom.

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Lase je imela spete v urejeno nizko figo, medtem ko je bil make up diskreten in naraven. Prav zaradi preprostosti je njen poročni videz deloval izjemno prefinjeno ter elegantno, fotografije pa so hitro navdušile sledilce.

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Utrinke sta delila z javnostjo

Mladoporočenca sta veselo novico sporočila prek družbenih omrežij. Ob seriji profesionalnih poročnih fotografij sta zapisala preprost, a pomenljiv opis: 'Mr. & Mrs. Forfang'.

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Objavljeni utrinki prikazujejo nekaj najlepših trenutkov njunega posebnega dne, od intimnih portretov do prizorov iz poročnega slavja. Fotografije so v kratkem času prejele na tisoče všečkov in številne komentarje podpore.

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UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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