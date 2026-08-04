Tako lepa je bila na poročni dan izbranka norveškega smučarskega skakalca

Norveški smučarski skakalec Johann Andre Forfang se je minuli vikend poročil. Poroka je potekala v znani katedrali Nidaros v Trondheimu. Forfang in njegova izbranka Kristin Solberg sta skupaj od leta 2022, leto dni po rojstvu sina Hermana pa sta se odločila, da svojo zvezo še uradno potrdita z zakonom.

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Nevesta je blestela v prefinjeni poročni obleki

Posebno pozornost je na poročni dan pritegnila tudi nevesta. Na fotografijah, ki sta jih mladoporočenca objavila na Instagramu, je videti v elegantni beli poročni obleki minimalističnega kroja. Obleka z ozkimi naramnicami in padajočo silhueto je poudarila brezčasno eleganco, celoten videz pa je dopolnila z nežnim bisernim nakitom.

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Lase je imela spete v urejeno nizko figo, medtem ko je bil make up diskreten in naraven. Prav zaradi preprostosti je njen poročni videz deloval izjemno prefinjeno ter elegantno, fotografije pa so hitro navdušile sledilce.

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Utrinke sta delila z javnostjo

Mladoporočenca sta veselo novico sporočila prek družbenih omrežij. Ob seriji profesionalnih poročnih fotografij sta zapisala preprost, a pomenljiv opis: 'Mr. & Mrs. Forfang'.

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Objavljeni utrinki prikazujejo nekaj najlepših trenutkov njunega posebnega dne, od intimnih portretov do prizorov iz poročnega slavja. Fotografije so v kratkem času prejele na tisoče všečkov in številne komentarje podpore.