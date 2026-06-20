Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa

Ste vedeli? Johnny Depp ni samo igralec, ampak tudi uspešen umetnik

Ko slišimo ime Johnny Depp, najprej pomislimo na Hollywood, Pirate s Karibov in nenavadne filmske like. Le redki pa vedo, da je eden najbolj prepoznavnih igralcev svoje generacije že več kot trideset let tudi predan likovni umetnik. Njegova dela danes kupujejo zbiratelji po vsem svetu, prva javna zbirka pa je bila razprodana v le nekaj urah.

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Vsi oboževalci in oboževalke Johnnyja Deppa pa ga nikar ne zamudite v soboto ob 20. uri na KINO, kjer bo skupaj z Angelino Jolie zaigral v akcijski romanci Turist, ki gledalce popelje v skrivnostne in romantične Benetke.

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Slikanje je bilo zanj dolgo zelo osebna stvar. Nikoli ga ni dojemal kot nekaj, kar bi bilo namenjeno javnosti, ampak kot način izražanja misli, čustev in spominov. V času, ko ni stal pred filmskimi kamerami, je pogosto ustvarjal v svojem ateljeju, kjer so nastajale slike, risbe, kolaži in grafike.

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Njegova dela največkrat prikazujejo ljudi, ki so ga skozi življenje navdihovali ali zaznamovali. Med njimi so družinski člani, prijatelji in znane osebnosti, ki jih občuduje. Njegov slog se je skozi leta spreminjal. Od bolj natančnih portretov je prešel k bolj sproščenemu in izrazitemu načinu slikanja, pri katerem imajo pomembno vlogo barve, teksture in različni materiali.

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Čeprav je svojo umetnost dolga leta ohranjal zase, jo je v zadnjih letih začel predstavljati širši javnosti. Danes za njegovo umetniško kariero skrbi Pantheon Art, ki deluje kot njegov umetniški management, založnik in produkcijski studio. Njegova dela so predstavljena tudi na platformi Artsy, eni najbolj znanih spletnih platform za sodobno umetnost.

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Jeseni 2024 je v New Yorku odprl svojo prvo veliko samostojno in multimedijsko razstavo A Bunch of Stuff, ki združuje več kot 60 umetniških del, osebne predmete in interaktivne vsebine ter obiskovalcem ponuja vpogled v več kot tri desetletja njegovega ustvarjanja.

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Leta 2022 je Johnny Depp javnosti prvič predstavil zbirko grafik Friends & Heroes, ki je doživela izjemen uspeh. Vseh 780 grafik je bilo razprodanih v le nekaj urah, galerija Castle Fine Art pa je zbirko označila za najhitreje razprodano v svoji zgodovini. Po poročanju tujih medijev je Depp s prvo prodajo ustvaril okoli 3,5 milijona evrov, izjemno zanimanje kupcev pa je za nekaj časa celo ohromilo spletno stran galerije.

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Vir: Pantheon Art, Artsy, BBC News in Sky News.