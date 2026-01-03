Zadovoljna.si
Josip Turjak - ig
Trači

Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba

N. Č.
03. 01. 2026 04.00
0

Josip Turjak, 34-letnik iz Đakova, je po odpovedi opustil delo avtomehanika in prevzel vodenje ženinega salona za nohte. Zdaj dela kot nohtni stilist, njegove stranke so zadovoljne, on pa uživa v ustvarjanju.

Josip Turjak (34) iz Đakova se je odločil za precej nenavadno karierno pot. Potem ko je bil dolgo časa zaposlen kot avtomehanik, se je odločil za popolnoma drugačen poklic. Po odpovedi je namreč začel z delom v kozmetičnem salonu.

Salon z imenom 'Mary' je last njegove žene Marije (30), Josip pa je prevzel delo nohtnega stilista, ko je žena odšla na porodniški dopust. Ta korak je bil nepričakovan, vendar se je izkazal za zelo uspešnega. Stranke so z njegovim delom zelo zadovoljne, Josip pa pravi, da so mu najbolj zanimivi risanje, bleščice in sijaj na nohtih, poroča hrvaški 24sata.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako je prišlo do tako drastične spremembe v karieri?

Ko je izgubil zaposlitev, mu je žena Marija ponudila edinstveno priložnost. Odločila se je, da mu preda vodenje svojega uspešnega kozmetičnega salona 'Mary' in ga usposobi za delo nohtnega stilista, medtem ko je ona odhajala na porodniški dopust. To je bila praktična in skorajda nujna odločitev, ki je Josipu zagotovila novo zaposlitev in ohranila družinski posel, poroča hrvaški 24sata.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preusmeritev ni vključevala zgolj učenja novih tehnik, temveč tudi privajanje na popolnoma drugačno delovno okolje in klientelo, kar je Josip po poročanju 24sata z veseljem sprejel in hitro osvojil vse potrebne spretnosti za oblikovanje nohtov. Rezultat je zadovoljstvo tako strank kot njega samega.

V kozmetičnem salonu 'Mary' je razvil izjemen občutek za estetiko in natančnost. Čeprav so bile nekatere stranke sprva v dvomih glede tega, da moški opravlja delo nohtnega stilista, so zdaj popolnoma navdušene, še dodajo pri 24sata.

Sam izpostavlja, da so mu najbolj všeč deli dela, ki vključujejo risanje kompleksnih vzorcev, aplikacijo bleščic, ki vsakemu nohtu dodajo prazničen sijaj, ter nanos zaključnega sloja za popoln in dolgotrajen učinek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Vir: 24sata.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
