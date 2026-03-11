Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka

Po poročanju revije Lady naj bi bila igralec Jurij Zrnec in nekdanja balerina Manca Krnel par že od lanskega novembra. Sprva sta svojo zvezo skrbno skrivala pred javnostjo, v zadnjem času pa naj bi ju večkrat opazili skupaj v središču Ljubljane, kjer nista več skrivala naklonjenosti.
Zrnec zasebno življenje skrbno varuje
Zrnec je sicer znan po tem, da svoje zasebno življenje le redko deli z javnostjo. O njegovem zasebnem življenju ni veliko informacij, a njegove dolgoletne partnerke javnost dobro pozna. Pred časom se je razšel s pevko Aleksandro Ilijevski, s katero sta bila v zvezi več kot desetletje. Še prej je bil poročen z igralko Sabino Kogovšek, s katero ima tudi dve hčerki.
Tudi Manca Krnel javnosti ni povsem neznana. Nekdanja balerina, pedagoginja in kreativna ustvarjalka je bila v preteklosti poročena z modnim fotografom Sašem Hessom, lani pa so mediji poročali tudi o njeni zvezi z ministrom Luko Mescem. Zdi se, da se zdaj zanjo začenja novo poglavje – tokrat ob enem najbolj prepoznavnih slovenskih igralcev.
