Kaj se dogaja z Zaro Larsson? Njena bleščeča preobrazba je osvojila družbena omrežja

Njena nova Midnight Sun era je vse prej kot minimalistična. Zara je ustvarila bleščeč, barvit in nekoliko kičast svet, v katerem se srečujejo pop ikone iz začetka tisočletja, evropske poletne počitnice, Barbie estetika in internetna kultura. Rezultat je vizualna zgodba, ki jo je skoraj nemogoče spregledati in je kot nalašč ustvarjena za družbena omrežja. Toda za bleščicami se skriva precej bolj premišljena zgodba. Zara Larsson ni zgolj obudila estetike Y2K. S svojo glasbo, modo, ličenjem in odnosom do oboževalcev je ustvarila celoten svet, v katerega nas vabi, da vstopimo. In očitno smo z veseljem sprejeli povabilo.

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Vse se je začelo z nostalgijo po Lush Life

Pesem Lush Life je izšla leta 2015, a je leto pozneje postala svetovna uspešnica. Zara Larsson je z njo dobila status ene najbolj prepoznavnih mladih popzvezdnic, videospot pa je danes skoraj popoln časovni kapsulni posnetek pop estetike sredine prejšnjega desetletja. Pesem je bila igriva, sončna in brezskrbna: lastnosti, ki jih danes Zara ponovno postavlja v ospredje. Zanimivo je, da se njena vrnitev v ospredje ni zgodila samo zaradi nove glasbe. Lush Life je desetletje po izidu ponovno zaživela tudi na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki obujali njeno koreografijo in ustvarjali nove vsebine. Na koncertih so oboževalci začeli poustvarjati znamenite plesne gibe, Zara pa jih je povabila, naj se ji pri tem pridružijo na odru. Tako je stara uspešnica dobila novo življenje. Namesto da bi bila le nostalgičen dodatek na koncertnem seznamu, je postala skupna izkušnja izvajalke in občinstva. Prav ta sposobnost povezovanja preteklosti s sedanjostjo je ena od stvari, zaradi katerih je njena trenutna era tako zanimiva.

Od viralnega delfina do nove pop estetike

Še bolj nenavadna zgodba se je zgodila s skladbo Symphony, ki jo je Zara leta 2017 posnela z britansko skupino Clean Bandit. Leta 2024 je pesem nepričakovano dobila novo življenje na TikToku, kjer so jo uporabniki začeli kombinirati z videoposnetki delfinov. Čim bolj žalostna ali dramatična je bila zgodba, tem bolj vesel in kičast je bil posnetek delfina v ozadju. Kontrast je bil tako absurden, da je postal popoln internetni humor. Zara, ki je tudi sama zelo aktivna na družbenih omrežjih, je trend hitro opazila in ga sprejela. Delfini niso ostali zgolj internetni meme, temveč so se začeli pojavljati tudi v njenem vizualnem svetu in na koncertih. In prav tu se pokaže, kako spretno Zara Larsson uporablja internetno kulturo. Namesto da bi viralni trenutek pustila za sabo, ga je vključila v širšo zgodbo.

icon-expand Zara Larsson FOTO: Profimedia

Midnight Sun je ljubezensko pismo estetiki Y2K

Če bi morali estetiko Midnight Sun opisati z eno samo besedo, bi bila ta verjetno bleščeča. Zara nosi mini krila, prosojne materiale, mrežaste kose, pisane komplete in številne dodatke, ki bi jih brez težav pričakovali v garderobi popzvezdnice iz začetka 2000-ih. Navdih je očiten. Britney Spears, Christina Aguilera in druge pop ikone tistega obdobja so pustile močan pečat na trenutni podobi Zare, vendar ne gre za dobesedno kopiranje njihovega sloga. Njena stilistka Caterina Ospina je estetiko opisala kot mešanico Y2K nostalgije in kiča turističnih trgovinic na tropskih otokih. Dodajte še malo Barbie in veliko sonca ter dobite precej dobro predstavo o Midnight Sun. Posebnost je v tem, da Zara svojo estetiko nosi z veliko mero igrivosti. Njeni videzi niso namenjeni temu, da bi delovala nedotakljivo ali popolnoma popolno. Ravno nasprotno: delujejo, kot da se ima pri ustvarjanju celotnega sveta zelo dobro. In morda je prav zato ta estetika tako privlačna.

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Kristalčki niso več samo modni dodatek

Pri Zari Larsson tudi ličenje postaja pomemben del pripovedi. V ospredju so sijoča koža, rožnata lica, intenzivna senčila, bleščice in drobni kristalčki, ki se pojavljajo okoli oči, na ličnicah in včasih celo na telesu. Za njenimi lepotnimi videzi stoji umetnica ličenja Sophia Sinot, ki je pomagala oblikovati prepoznavno lepoto obdobja Midnight Sun. Namesto zadržanega in skoraj neopaznega videza, ki je zadnja leta prevladoval v trendih, Zara izbira pristop, pri katerem je ličenje namenoma vidno. Več barve, več sijaja in predvlongvsem več zabave. Kristalčki imajo pri tem tudi praktično funkcijo. Ko ujamejo svetlobo, ustvarijo bleščeč učinek, ki spominja na sončne žarke, ki se odbijajo od morske gladine. Lepota tako ni ločena od glasbe in mode, temveč je še en košček iste poletne fantazije.

Njena največja inspiracija? Pop ikone iz 2000-ih

Če se vam ob Zari Larsson v zadnjem času prebudijo spomini na Lady Marmalade, niste edini. Njena trenutna lepotna estetika ima močne povezave z obdobjem, ko so bile Christina Aguilera, Britney Spears in druge popzvezdnice sinonim za maksimalističen glamur. Toda Zara ne poskuša poustvariti leta 2002 do zadnje podrobnosti. Bolj zanimivo je, da se zdi, kot da je vzela občutek tega obdobja in ga prilagodila današnjemu času. To pomeni manj dobesednega retro videza in več igranja z elementi, ki jih danes prepoznamo kot Y2K. Zato njen videz deluje tako sodobno. Gre za nostalgijo, ki ni ujeta v preteklosti, temveč je prilagojena TikToku, Instagramu in današnji kulturi popzvezdništva. Zara pravzaprav uresničuje sanje generacije, ki je odraščala ob bleščečih pop videospotih in zdaj sama ustvarja njihove nove različice.

Zara pravi, da to sploh ni rebranding

Kljub veliki spremembi vizualne podobe sama Zara Larsson ne verjame, da je doživela klasičen rebranding. Za ameriški ELLE je povedala, da se ji zdi nenavadno, ko ljudje govorijo o njenem novem brandu, saj po njenem prej sploh ni imela ene same jasno določene podobe, ki bi jo lahko zdaj preoblikovala. To je pravzaprav precej logično. V svoji karieri je Zara preizkusila številne različne sloge in nikoli ni bila znana po tem, da bi se držala ene same vizualne formule. Sama je priznala, da ji je težko ostati pri eni estetiki, ker ji je všeč preveč različnih stvari. Pri Midnight Sun pa je prvič našla nekaj, česar ji je prej morda manjkalo: doslednost. Enaka energija se pojavlja v glasbi, videospotih, koncertih, ličenju, oblačilih, albumskih vizualih in objavah na družbenih omrežjih. Zato njen novi svet deluje tako celovito.

icon-expand Zara Larsson FOTO: Profimedia

Tudi njeni koncerti postajajo del zgodbe

Zara Larsson svoje nove estetike ne omejuje na fotografije in videospote. Midnight Sun je postala tudi koncertna izkušnja, pri kateri je občinstvo pomemben del celotnega sveta. To se je še posebej pokazalo pri Lush Life, ko so oboževalci dobili možnost, da se ji na odru pridružijo pri znameniti koreografiji. Trenutek, ki bi bil nekoč samo del nastopa, je tako postal vsebina, ki jo je mogoče posneti, deliti in ponovno ustvariti na naslednjem koncertu. Podobno se dogaja tudi z drugimi njenimi skladbami. Pesmi, kot sta Pretty Ugly in Crush, so našle novo občinstvo na družbenih omrežjih, veliko pozornosti pa so pritegnili tudi posnetki z njenega nastopanja na turneji Tate McRae ter njen remiks skladbe Stateside s PinkPantheress.

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Zakaj Zara Larsson trenutno deluje tako sveže?