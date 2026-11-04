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Magnifico
Novice

Kako dobro poznaš Magnifica? Preveri svoje znanje in osvoji vstopnici za božični spektakel!

M. A.
04. 11. 2026 10.00
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Magnifico že več kot tri desetletja navdušuje s svojimi nepozabnimi uspešnicami, edinstvenim slogom in nalezljivo energijo. A kako dobro ga v resnici poznaš? Preizkusi svoje znanje v zabavnem kvizu in sodeluj v nagradni igri, v kateri podarjamo kar 3 x 2 vstopnici za božični mjuzikl Magnifico Superstar!

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Le kdo ne pozna uspešnic, kot so Silvija, Hir aj kam, hir aj go, Cici Mici in Tivoli? Magnifico je eden tistih glasbenikov, ki jih prepoznamo že po prvih taktih pesmi. Njegova glasba že desetletja povezuje generacije, nas spravlja na plesišče in poskrbi za nepozabne trenutke. Letos pa nas čaka nekaj prav posebnega!

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Magnifico se za božič vrača v Stožice in to v velikem slogu!

25. decembra 2026 se bo Arena Stožice spremenila v prizorišče edinstvenega božičnega spektakla Magnifico Superstar, ki bo veliko več kot le običajen koncert. Magnifico bo svoje največje uspešnice povezal v pravo glasbeno-gledališko zgodbo, v kateri se bodo prepletali ljubezen, humor, romantika, ples in nepozabni glasbeni trenutki.

V središču mjuzikla bo zgodba, navdihnjena z njegovo življenjsko in glasbeno potjo, ki pa govori tudi o vsem tistem, kar doživljamo sami – o odnosih, ljubezni, vzponih, padcih in iskanju sreče. Na odru se mu bodo pridružili orkester, pevski zbor, plesalci in posebni gostje, skupaj pa bodo ustvarili več kot dve uri trajajočo predstavo, polno energije in presenečenj.

Si želiš ta edinstveni božični večer doživeti v živo?

Potem imamo zate odlično novico! Na Zadovoljna.si podarjamo 3 x 2 vstopnici za božični mjuzikl Magnifico Superstar, ki bo 25. decembra 2026 ob 20. uri v Areni Stožice.

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Preden se prijaviš v nagradno igro, pa preveri, kako dobro poznaš Magnifica!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podarjamo 3 x 2 vstopnici za božični mjuzikl Magnifico Superstar! Trije srečni nagrajenci bodo lahko 25. decembra 2026 v Areni Stožice skupaj s svojo izbrano spremljevalko ali spremljevalcem uživali v prav posebnem glasbenem spektaklu.

Za sodelovanje v nagradni igri izpolni spodnji prijavni obrazec in se poteguj za eno od treh nagrad! Prijave zbiramo do 11. novembra do konca dneva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Morda boš prav ti letošnji božič preživela v družbi Magnifica in njegovih največjih uspešnic. Srečno!

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