Kako dobro poznaš Magnifica? Preveri svoje znanje in osvoji vstopnici za božični spektakel!

Le kdo ne pozna uspešnic, kot so Silvija, Hir aj kam, hir aj go, Cici Mici in Tivoli ? Magnifico je eden tistih glasbenikov, ki jih prepoznamo že po prvih taktih pesmi. Njegova glasba že desetletja povezuje generacije, nas spravlja na plesišče in poskrbi za nepozabne trenutke. Letos pa nas čaka nekaj prav posebnega!

25. decembra 2026 se bo Arena Stožice spremenila v prizorišče edinstvenega božičnega spektakla Magnifico Superstar, ki bo veliko več kot le običajen koncert. Magnifico bo svoje največje uspešnice povezal v pravo glasbeno-gledališko zgodbo, v kateri se bodo prepletali ljubezen, humor, romantika, ples in nepozabni glasbeni trenutki.

V središču mjuzikla bo zgodba, navdihnjena z njegovo življenjsko in glasbeno potjo, ki pa govori tudi o vsem tistem, kar doživljamo sami – o odnosih, ljubezni, vzponih, padcih in iskanju sreče. Na odru se mu bodo pridružili orkester, pevski zbor, plesalci in posebni gostje, skupaj pa bodo ustvarili več kot dve uri trajajočo predstavo, polno energije in presenečenj.