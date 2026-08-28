Kako doživeti večer, ki se zgodi le enkrat? Dragon's Ball se vrača v Ljubljano

Najbolj gala pop-up zabava leta bo tokrat zavzela dvorano Grand Hotela Union in jo za eno noč spremenila v prizorišče glasbe, nastopov, plesa in nepričakovanih trenutkov. S svojo kombinacijo kreativnosti, vizualne dovršenosti in mednarodnega utripa se Dragon's Ball lepo umešča tudi v značaj Ljubljane, ki letos nosi naziv najboljše evropske kreativne mestne destinacije 2026. In prav v tem je del njegovega čara: Dragon's Ball se zgodi samo enkrat na leto. Ko se vrata naslednje jutro zaprejo, se enaka noč ne ponovi.

icon-expand Dragon's Ball FOTO: Arhiv naročnika

Večer, ki se začne že pred prihodom

Pri nekaterih dogodkih je prihod na prizorišče le začetek. Pri drugih je del izkušnje že vse, kar se zgodi prej. Izbira outfita, pripravljanje s prijateljicami, vprašanje, ali bo večer rezerviran za ples ali za praznovanje v večji družbi. Dragon's Ball je eden tistih dogodkov, pri katerih je povsem sprejemljivo, da se za eno noč nekoliko bolj potrudimo.

icon-expand Dragon's Ball FOTO: Arhiv naročnika

Toda videz je samo uvod. Ko se bodo ob 22. uri odprla vrata, bo glavno vlogo prevzel program. Enega osrednjih nastopov letošnjega večera bo pripravila Jana Šušteršič z bendom, nato pa bodo vajeti prevzeli DJ-ji. Do konca noči se bo za DJ-pultom zvrstilo več domačih in tujih imen, med njimi Nick Nicce, Simone Paolino, VLI in Matthew Z. Mednarodni značaj večera bo letos še izrazitejši, saj se bo gostom pridružil tudi poseben gost iz Dubaja, ki v Ljubljano prihaja prav za letošnjo izvedbo Dragon's Balla. Največja neznanka programa pa ostaja namenoma skrita. Na Dragon's Ball letos prvič prihaja mednarodno uveljavljena DJ-ka, ki bo poskrbela za enega od glasbenih vrhuncev dvanajste izvedbe. Njeno ime bodo organizatorji razkrili šele tik pred dogodkom. Do takrat ostaja prostor za ugibanja in še en razlog več, da 5. september ostane označen v koledarju.

icon-expand Dragon's Ball FOTO: Arhiv naročnika

Plesišče ali prostor tik ob DJ-pultu?

Tudi isti večer je mogoče doživeti zelo različno. Letošnji Dragon's Ball zato ponuja več kategorij vstopnic, od klasičnega vstopa do najbolj ekskluzivnih mest v dvorani. Z vstopnico Party Ticket se večer začne ob 22. uri, ob prihodu pred 23. uro pa obiskovalce čakata tudi pijača dobrodošlice in Dragon's Opening Moment, ko zabava uradno zaživi. Dragon's Bar Pass je različica za tiste, ki želijo imeti izbor pijač urejen že ob prihodu. Če je Dragon's Ball predvsem priložnost za večer z izbrano družbo, so na voljo rezervirane mize ob plesišču za pet ali osem oseb. Dovolj blizu, da ne zamudite energije plesišča, in hkrati z lastnim prostorom, kamor se lahko skozi večer vračate. Naslednja stopnja so premium mize v območju odra za štiri ali pet oseb, namenjene tistim, ki želijo nastope spremljati iz neposredne bližine. Posamezne kategorije prinašajo različne ravni storitve, rezerviranega prostora, pijač in prednostnega dostopa. Izbira je zato predvsem vprašanje tega, kakšen večer si želite.

icon-expand Dragon's Ball FOTO: Arhiv naročnika

Ko običajen sobotni večer preprosto ni dovolj