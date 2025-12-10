Kako nositi ženske škornje to sezono?
Prišel je čas, ko ženske škornje nosimo vsakodnevno. Hladni dnevi so tu, s tem pa tudi naša obutev dobiva nov videz. Bomo popolnoma iskrene – naša zbirka škornjev je že zdaj precej zanimiva, a ne moremo se upreti novim modelom, ki jih vidimo v prodaji.
Klasični črni škornji so brezčasni in brez napak, medtem ko so svetlejši modeli, kot so beli ali bež, namenjeni ženskam, ki želijo s svojo obutvijo pustiti vtis. Ena izmed najbolj priljubljenih barv to sezono pa je rjava, zlasti čokoladno rjava, ki smo jo lahko videli na številnih modnih pistah med modnimi revijami za jesen/zimo 2025. Ne smemo pozabiti niti na škornje v bordo in olivno zeleni barvi, ki počasi, a zanesljivo pridobivajo svoj prostor pod modnim soncem.
Glede modelov ženskih škornjev v letu 2025 ni pravil – skoraj ni modela, ki ne bi bil priljubljen. S hitrim spreminjanjem trendov je izbira škornjev, ki jih nosijo dekleta, katerih stil cenimo in spremljamo, zelo pestra. Dokler temperature še ne padejo pod ničlo, se nosijo klasični usnjeni škornji z ravno peto, pa tudi modeli s kitten heel peto, za dneve, ko želimo pridih elegance, a ne želimo tvegati bolečin v stopalih. Obstajajo tudi bolj sproščeni modeli, kot so škornji z vezalkami, ki so primerni za kavbojke in kavo v mestu, manj pa za poslovni sestanek. In za piko na i so tu eni izmed najbolj priljubljenih modelov – škornji z notranjo podlogo iz krzna (pravega ali umetnega), ki ohranjajo toploto pri nizkih temperaturah, tudi pod lediščem.
V nadaljevanju je vodnik, kako stilirati ženske škornje to hladno sezono.
Škornji z visoko peto + kostim
Če bi morali izbrati kombinacijo za delo, s katero nikoli ne moremo zgrešiti, bi bil to spoj škornjev z visoko peto in kostima. Ne glede na to, ali gre za monokromatski trendi outfit, kot je bordo kostim z visokimi škornji za stylish videz, ali pa kostim s posebnim materialom, kot je žamet, v kombinaciji z ženskim škornjem s kitten heel peto, vedno dobimo videz, ki je idealen za službo. Za presenetljiv dodatek izberite škornje v kontrastni barvi glede na celoten outfit.
Škornji z notranjim krznom + trenirka
Ženske gležnjarje v stilu "buca", torej modeli, polnjeni s krznom, so eni najbolj priljubljenih in skoraj vsaka deklica ima vsaj en par v svoji zbirki. Čeprav so bili nekoč namenjeni le snegu, so z leti postali del vsakdanjega življenja in jih nosimo praktično na vse. Za nas so ti škornji odličen par k trenirkam, saj ustvarijo cozy in udoben videz, ki si ga želimo po napornem delovnem dnevu ali tednu. Ne glede na stil gležnjarjev – z vezalkami, mašnicami ali visokim krojem – se odlično podajo k pletenim trenirkam, s čimer celoten videz ostane prefinjen, a udoben.
Škornji z vezalkami + mini krilo
Preppy modne kombinacije, ki spominjajo na šolski stil, so zelo priljubljene, ko se ohladi. To pomeni nošenje srajce v kombinaciji s puloverjem ali pletenim jopičem, občasno z dodatkom kravate za moderen videz, ter mini krila (pogosto plise) z ravnimi škornji z vezalkami, ki so nekoliko bolj drzen kos. Ta videz je brez napak, vedno izgleda prikupno in v trendu, ter je odlična izbira za dneve, ko ne vemo, kaj obleči, a želimo izgledati dobro in biti modno usklajeni.
Naročnik je Answear.