Kako nositi ženske škornje to sezono?

Prišel je čas, ko ženske škornje nosimo vsakodnevno. Hladni dnevi so tu, s tem pa tudi naša obutev dobiva nov videz. Bomo popolnoma iskrene – naša zbirka škornjev je že zdaj precej zanimiva, a ne moremo se upreti novim modelom, ki jih vidimo v prodaji.

Klasični črni škornji so brezčasni in brez napak, medtem ko so svetlejši modeli, kot so beli ali bež, namenjeni ženskam, ki želijo s svojo obutvijo pustiti vtis. Ena izmed najbolj priljubljenih barv to sezono pa je rjava, zlasti čokoladno rjava, ki smo jo lahko videli na številnih modnih pistah med modnimi revijami za jesen/zimo 2025. Ne smemo pozabiti niti na škornje v bordo in olivno zeleni barvi, ki počasi, a zanesljivo pridobivajo svoj prostor pod modnim soncem.

Glede modelov ženskih škornjev v letu 2025 ni pravil – skoraj ni modela, ki ne bi bil priljubljen. S hitrim spreminjanjem trendov je izbira škornjev, ki jih nosijo dekleta, katerih stil cenimo in spremljamo, zelo pestra. Dokler temperature še ne padejo pod ničlo, se nosijo klasični usnjeni škornji z ravno peto, pa tudi modeli s kitten heel peto, za dneve, ko želimo pridih elegance, a ne želimo tvegati bolečin v stopalih. Obstajajo tudi bolj sproščeni modeli, kot so škornji z vezalkami, ki so primerni za kavbojke in kavo v mestu, manj pa za poslovni sestanek. In za piko na i so tu eni izmed najbolj priljubljenih modelov – škornji z notranjo podlogo iz krzna (pravega ali umetnega), ki ohranjajo toploto pri nizkih temperaturah, tudi pod lediščem.

V nadaljevanju je vodnik, kako stilirati ženske škornje to hladno sezono.