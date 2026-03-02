Kako organizirati garderobno omaro

Najprej razmislite, kaj vse želite shranjevati v omari

Notranjost omare naj bo urejena tako, da boste vanjo udobno (in higiensko) spravili vse, kar potrebujete. Premislite, ali boste v omari shranjevali: 1. Oblačila za vsakdanjo rabo 2. Dodatke (šali, kravate, klobuki, kape) in nakit 3. Čevlje 4. Sezonska oblačila v škatlah ali vakuumskih vrečah 5. Druge stvari, kot so elektronika, igrače, družabne igre, pripomočki za vadbo ipd. 6. Športno in prostočasno opremo, kot so šivalni stroj in pribor za šivanje, podloga za vadbo z utežmi, teniški lopar ipd. Nasvet: Glede na to, kaj želite imeti v omari, izberite tudi ustrezno razporeditev. Omara je lahko izdelana po meri pri mizarju, lahko pa kupite omaro po svojih željah in notranjo opremo (organizatorje, košare, drogove, osvetlitev ipd.) dokupite posebej. Če omaro že imate in ne želite kupiti nove, lahko njeno notranjost preuredite po svojih potrebah. Pri tem vam bodo v pomoč predvsem predali, škatle in organizatorji.

Predali in izvlečne košare

Predali so idealni za spodnje perilo in nogavice – priporočamo tekstilne organizatorje s pregradami, v katere posamezne kose zložite navpično. Takšna ureditev je še posebej praktična za otroke, saj pri iskanju enega para nogavic ne razmečejo celotnega predala. Praktični so tudi plitvi predali z organizatorjem za nakit, kravate in druge manjše dodatke. Z organizatorjem je vsebina varno shranjena in zaščitena pred prahom. Če želite v omari shranjevati čevlje, jim namenite ločen predal v spodnjem delu omare. Ta je lahko opremljen z izvlečnim dnom za lažji dostop pri globljih omarah. Za boljšo izrabo prostora lahko v predalu uporabite tudi organizator za čevlje. Na voljo je več različnih modelov, izberite tistega, ki najbolj ustreza vaši omari.

Obešalniki in pametne rešitve

Drog za obešalnike v omari seveda ne sme manjkati. Na vsakodnevno uporabo pa vplivajo njegova postavitev, višina in količina obešenih oblačil. Če potrebujete drog nameščen nekoliko višje, si lahko pomagate s priročno rešitvijo. Obstajajo namreč mehanizmi, s katerimi drog skupaj z obešalniki preprosto izvlečete iz omare navzven in navzdol, tako da imate vsa oblačila na dosegu roke. V iskalnik vpišite izvlečni garderobni drog in našli boste več različnih sistemov. Vsak je primeren za drugačno globino in širino omare, zato lahko izberete optimalno rešitev za svojo. Veliko uporabnih rešitev pa najdete tudi med samimi obešalniki: Obstajajo obešalniki za modrčke, na katere lahko elegantno obesite več kosov, ne da bi zavzeli preveč prostora. Za hlače so na voljo posebni obešalniki z več prečkami, kamor obesite več parov, nato pa prečke navpično zložite in tako prihranite prostor. Obešalniki s kaveljčki so idealni za kape, šale in druge težje razvrstljive dodatke.

Osvetlitev in ogledalo

Ta kategorija sicer ni nujna, vendar je pri načrtovanju notranjosti omare nikakor ne smete spregledati. Osvetlitev je izjemno praktična, hkrati pa deluje moderno in elegantno ter dvigne videz celotne omare. Zelo uporabni so LED-trakovi pod policami (da niso neposredno vidni, a zagotavljajo prijetno, nežno svetlobo). Na notranji strani vrat je smiselno namestiti ogledalo. Prednost notranje postavitve je, da ogledalo opravlja svojo funkcijo, hkrati pa ni ves čas umazano in ne zahteva nenehnega čiščenja, kot se to pogosto zgodi pri ogledalih na zunanjih vratih omare. Predvsem v domovih z majhnimi otroki so zrcalne omare lahko prava nočna mora.

Nasvet: Notranjo stran vrat lahko izkoristite tudi za obešanje nakita, tekstilnih torb ali kap. Poiščite samolepilne kaveljčke. Če imate dovolj prostora, lahko namestite tudi viseči organizator za vrata, kamor pospravite pasove, kozmetiko in druge drobnarije.

Glasba in polnjenje neposredno v omari

Med elektronskimi rešitvami so na voljo tudi vgradni Bluetooth zvočniki, ki omogočajo poslušanje novic ali najljubše glasbe med oblačenjem. Zelo praktično je tudi, da eno polico namenite polnilni postaji za prenosnik in telefon. Prednost je, da so naprave skrite pred očmi, kar je estetsko lepše in koristno z vidika spalne higiene. Ta namreč priporoča zmanjšanje izpostavljenosti modri svetlobi in elektronskim napravam pred spanjem.

Shranjevalne škatle in organizatorji za boljši pregled

Na trgu je ogromno različnih škatel in organizatorjev za omare – verjetno jih vseh sploh ne poznate. Manj običajne, a zelo praktične so na primer: Plastične pregrade, ki jih postavite med zložena oblačila in preprečijo, da bi se kupčki razmaknili. Škatle posebej za čevlje – od takih, kjer pare zlagate navpično, do poševnih organizatorjev in izvlečnih košar. Tekstilne, lesene ali plastične škatle s pregradami (ali brez) za navpično zložene majice, hlače in spodnje perilo (najdete tudi organizatorje z majhnimi predali, zasnovanimi posebej za majhne otroške nogavice). Sezonska oblačila je najbolje shranjevati v vakuumskih vrečah – tako prihranite prostor in jih lahko zložite na zgornje, težje dostopne police. Vakuum obenem ščiti oblačila pred vlago, plesnijo in škodljivci.

Zložljive stopnice ali podstavek

Ta rešitev pride prav, če ste nižje rasti ali če vaša omara sega do stropa. V omaro lahko vgradite zložljive stopnice ali enega izmed predalov spremenite v podstavek. Takšno rešitev vam lahko izdela mizar, na spletu pa so na voljo tudi sistemi za samostojno montažo.

