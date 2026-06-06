Skupaj zmoremo več: tudi v Sloveniji obstajajo navdihujoče skupnosti

V zadnjih letih se vedno več ljudi vrača k osnovam – povezovanju, sodelovanju in medsebojni pomoči. Skupnosti niso več le nekaj, kar poznamo iz preteklosti, temveč postajajo sodoben odgovor na izzive današnjega časa: osamljenost, stres in občutek, da moramo vse narediti sami. Prav zato ima projekt Teden za prihodnost poseben poudarek tudi na navdihujočih skupnostih – idejah in ljudeh, ki dokazujejo, da lahko majhni koraki vodijo do velikih sprememb.

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icon-expand Teden za prihodnost FOTO: POP TV

Navdih prihaja z vseh koncev sveta

Po svetu nastaja vedno več zgodb, ki kažejo moč skupnosti: Urbani vrtovi, ki povezujejo sosede V številnih mestih si prebivalci delijo skupnostne vrtove, kjer skupaj pridelujejo hrano, si pomagajo in ustvarjajo prostor druženja. Takšni projekti niso le trajnostni, temveč vračajo občutek pripadnosti. Deljenje namesto kopičenja T. i. "sharing economy" prinaša idejo, da si stvari lahko izposodimo, delimo ali podarimo. Od izmenjevalnic oblačil do platform za izmenjavo hrane – vse to zmanjšuje odpadke in hkrati povezuje ljudi. Skupnosti za podporo in rast Vedno bolj priljubljene so tudi skupine, kjer si posamezniki nudijo podporo – od podjetniških mrež do online skupnosti, kjer se delijo izkušnje, znanje in spodbuda.

icon-expand Navdihujoče skupnosti najdemo na vseh koncih sveta. FOTO: Shutterstock

To se dogaja tudi pri nas

Navdihujoče skupnosti pa niso le globalni trend – živijo tudi v Sloveniji, kjer se vedno več ljudi povezuje okoli idej trajnosti, medsebojne podpore in ustvarjanja bolj kakovostnega vsakdana.

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Skupnostni vrtovi v mestih V mestih, kot je Ljubljana, skupnostni vrtovi že leta združujejo ljudi različnih generacij. Poleg pridelave hrane so postali prostor srečevanja, pogovora in sodelovanja. Tam se rojevajo nova prijateljstva, izmenjujejo izkušnje in krepi občutek pripadnosti, ki ga v hitrem tempu življenja pogosto pogrešamo. Izmenjevalnice oblačil Vedno bolj priljubljene so tudi izmenjevalnice oblačil, ki omogočajo, da svoji garderobi podaljšamo življenje in hkrati zmanjšamo odpadke. Takšni dogodki ustvarjajo sproščeno okolje za druženje in spoznavanje novih ljudi. Prav v okviru projekta Teden za prihodnost smo organizirali dogodek Četrtek iz druge roke, ki je pokazal, kako močno lahko preprosta ideja – deliti namesto kupovati – poveže lokalno skupnost. Ljudje so prinesli oblačila, jih izmenjali, se pogovarjali in odšli domov z občutkom, da so naredili nekaj dobrega zase in za okolje.

icon-expand Teden za prihodnost FOTO: POP TV

Spletne skupnosti Na družbenih omrežjih pa nastajajo številne spletne skupnosti, kjer si ljudje med seboj pomagajo, delijo nasvete o karieri, starševstvu, osebni rasti ali preprosto iščejo podporo v vsakdanjih izzivih. Takšne skupnosti pogosto postanejo pomemben vir motivacije in varnosti, saj ustvarjajo prostor, kjer se počutimo slišane in razumljene.

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Zakaj je tako pomembno, da smo del skupnosti?

Skupnosti ponujajo nekaj, kar pogosto pogrešamo: občutek pripadnosti, podporo v izzivih, priložnost za nova poznanstva ter več motivacije in inspiracije. Povezovanje z drugimi ima tudi pozitiven vpliv na dobro počutje, saj zmanjšuje občutek osamljenosti in spodbuja občutek varnosti. O tem smo se pogovarjali tudi s psihoterapevtko Petro Grobelnik, ki je specializirana za anksioznost, odnose in samopodobo. Opozorila nas je, da pri svojem delu pogosto opaža, da "ljudje ne potrebujemo le individualne moči, temveč tudi občutek, da nekam pripadamo". "Človek je odnosno bitje. Naš živčni sistem se ne razvija v izolaciji, ampak v odnosih in prav v odnosih se tudi pomirja, zdravi ter raste. Kadar smo del skupnosti, kjer smo sprejeti, slišani in podprti, se zmanjšuje občutek osamljenosti, ki je eden največjih dejavnikov tveganja za duševne stiske," je povedala in poudarila, da nam skupnost daje občutek varnosti, hkrati pa nas spodbuja k razvoju.

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"Ne gre zgolj za to, da imamo ljudi okoli sebe, ampak da imamo ljudi, ob katerih smo lahko resnično mi, brez pretvarjanja, brez dokazovanja in brez strahu pred zavrnitvijo," še poudarja Petra.

icon-expand Petra Grobelnik, psihoterapevtka. FOTO: Osebni arhiv Petre Grobelnik

Kako pomemben je občutek pripadnosti?

"V zadnjih letih opažam, da mnogi ljudje navzven delujejo zelo povezani, v resnici pa se počutijo izjemno sami. Zato je občutek pripadnosti postal ena najpomembnejših psiholoških potreb sodobnega človeka," opozaja Petra in dodaja: "Kakovostni odnosi in podporne skupnosti ne vplivajo le na naše počutje, temveč tudi na našo odpornost v težkih obdobjih. Ko se znajdemo v stiski, nam pogosto ne pomaga zgolj nasvet ali rešitev, ampak že občutek, da nekdo ostane ob nas."

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"Navdihujoče skupnosti imajo še eno pomembno vlogo: pomagajo nam videti možnosti, ki jih sami morda ne vidimo. Ko smo obdani z ljudmi, ki nas spodbujajo, verjamejo v nas in z nami delijo podobne vrednote, lažje razvijamo zaupanje vase, pogum za spremembe in občutek smisla," še poudarja Petra.

icon-expand "Navdihujoče skupnosti imajo še eno pomembno vlogo: pomagajo nam videti možnosti, ki jih sami morda ne vidimo," poudarja Petra. FOTO: Profimedia

Kako lahko tudi vi postanete del skupnosti?

Če si želite več povezanosti v vsakdanjem življenju, lahko začnete z majhnimi koraki: pridružite se športni ali rekreativni skupini, obiščite lokalni dogodek ali delavnico, vključite se v prostovoljstvo, poiščite spletno skupnost s podobnimi interesi, povabite sosede ali znance na skupno aktivnost. Včasih je dovolj že en korak, da se odprejo nova vrata – in nova poznanstva.

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Prihodnost temelji na povezovanju

Navdihujoče skupnosti dokazujejo, da prihodnost ni le v tehnologiji in napredku, ampak predvsem v ljudeh. Ko se povežemo, sodelujemo in si pomagamo, ustvarjamo okolje, v katerem lahko vsi rastemo. Projekt Teden za prihodnost nas opominja prav na to: da se največje spremembe začnejo pri posamezniku – in se nadaljujejo v skupnosti.