Kako urediti toaletno mizico, da bo videti razkošno

Uskladite mizico s preostalim pohištvom
Pri izbiri kozmetične mizice upoštevajte celoten slog prostora. Če toaletno mizico kombinirate z nočno omarico ali posteljo v enakem odtenku lesa, s podobno oblikovanimi nogami ali enakimi kovinskimi ročaji, bo prostor deloval vizualno povezano in premišljeno. Če ima na primer nočna omarica medeninaste ročaje, lahko isti kovinski poudarek uporabite tudi na okvirju ogledala nad kozmetično mizico.
Kam postaviti toaletno mizico?
Najboljša izbira je mesto blizu okna, kjer boste imeli prijetno naravno svetlobo, najbolje neposredno nasproti okna. Tako bo obraz enakomerno osvetljen od spredaj. Edina pomanjkljivost je, da lahko ogledalo na mizici zakrije del okna ali pogled skozenj.
Če je okno ob kozmetični mizici, bo svetloba na obraz padala neenakomerno in na eni strani ustvarjala sence, kar lahko oteži simetrično ličenje. Prav tako ni priporočljivo sedeti s hrbtom proti oknu, saj boste s telesom zastirali svetlobo, obraz in ogledalo pa bosta ostala v senci.
Če prostor dopušča, lahko izkoristite tudi prazen kot sobe. Tako boste prihranili prostor in ustvarili prijeten kotiček zase. Pomembno je predvsem, da imate dovolj prostora za stol in njegovo odmikanje, najbolje vsaj 75 do 90 cm. V nasprotnem primeru bo kotiček kljub lepemu dizajnu deloval utesnjeno.
Kako dekorirati toaletno mizico?
Pri urejanju toaletne mizice ne razmišljajte le o zadostni količini svetlobe, temveč tudi o tem, kako se bo vključila v slog celotne spalnice. Izberite mizico z vgrajeno obodno LED osvetlitvijo, ki zagotavlja idealne pogoje za ličenje, hkrati pa deluje kot privlačen oblikovalski element.
Z zatemnilnikom lahko podnevi uporabljate močnejšo svetlobo za urejanje, zvečer pa jo znižate. V kombinaciji z manjšo nočno svetilko tako vizualno povežete tudi bolj oddaljene kotičke prostora in ustvarite harmonično, prijetno vzdušje.
Celoten videz nato povežite z detajli, na primer z barvo vaze, oblazinjenjem tabureja ali dodatki, ki se navezujejo na tekstil in materiale v preostalem delu spalnice.
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