Kako urediti toaletno mizico, da bo videti razkošno

Pri izbiri kozmetične mizice upoštevajte celoten slog prostora. Če toaletno mizico kombinirate z nočno omarico ali posteljo v enakem odtenku lesa, s podobno oblikovanimi nogami ali enakimi kovinskimi ročaji , bo prostor deloval vizualno povezano in premišljeno. Če ima na primer nočna omarica medeninaste ročaje, lahko isti kovinski poudarek uporabite tudi na okvirju ogledala nad kozmetično mizico.

Najboljša izbira je mesto blizu okna, kjer boste imeli prijetno naravno svetlobo, najbolje neposredno nasproti okna. Tako bo obraz enakomerno osvetljen od spredaj. Edina pomanjkljivost je, da lahko ogledalo na mizici zakrije del okna ali pogled skozenj.

Če je okno ob kozmetični mizici, bo svetloba na obraz padala neenakomerno in na eni strani ustvarjala sence, kar lahko oteži simetrično ličenje. Prav tako ni priporočljivo sedeti s hrbtom proti oknu, saj boste s telesom zastirali svetlobo, obraz in ogledalo pa bosta ostala v senci.

Če prostor dopušča, lahko izkoristite tudi prazen kot sobe. Tako boste prihranili prostor in ustvarili prijeten kotiček zase. Pomembno je predvsem, da imate dovolj prostora za stol in njegovo odmikanje, najbolje vsaj 75 do 90 cm. V nasprotnem primeru bo kotiček kljub lepemu dizajnu deloval utesnjeno.